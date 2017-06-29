Узбекистан и "Свидетели Иеговы" ведут диалог о деятельности организации

ТАШКЕНТ, 29 июн – РИА Новости. Власти Узбекистана и религиозная организация "Свидетели Иеговы" (деятельность ее главного центра признана экстремистской и запрещена в РФ) ведут конструктивный диалог о ее деятельности в республике, сообщили РИА Новости в четверг в комитете по делам религии при правительстве Узбекистана.

В апреле комиссия США по международным религиозным свободам определила 16 стран, в том числе Узбекистан, в число стран-нарушителей религиозных свобод за использование закона против экстремизма для ограничения деятельности "Свидетелей Иеговы".

В комитете по делам религии Узбекистана сообщили, что накануне заместитель председателя комитета Уткир Хасанбаев встретился с представителями руководящего совета "Свидетелей Иеговы" в США Кеннетом Флодином и Европейской ассоциации организации Лоренцо Трапанезе. "Флодин поблагодарил за прием и доведенную информацию и рассказал о цели своего визита, которая заключается в обсуждении вопросов деятельности религиозной организации "Свидетели Иеговы" в республике. Также им было выражено удовлетворение от проведенной беседы с руководством комитета", — сказал представитель ведомства.

По его словам, в ходе встречи узбекская сторона отметила, что в положениях законодательства Узбекистана соблюдаются все нормы международных пактов и соглашений о правах человека, касающихся свободы совести. "По итогам переговоров стороны договорились продолжить соответствующие консультации по обсужденным вопросам. Встреча прошла в конструктивной дружественной обстановке", — добавили в комитете.

Правоохранительные органы Узбекистана ранее неоднократно задерживали представителей "Свидетелей Иеговы" за незаконное вовлечение в свои ряды местных жителей и тайное проведение собраний в различных регионах страны. "Свидетели Иеговы" зарегистрированы лишь в одном городе Чирчик под Ташкентом. По закону, они имеют право проводить собрания только там, кроме того, ведение религиозной пропаганды запрещено. Согласно узбекскому законодательству, задержанные привлекаются к административной ответственности и штрафу до 100 минимальных размеров заработной платы (около 4,5 тысячи долларов).

В Узбекистане зарегистрировано свыше 2,2 тысячи религиозных организаций, из которых более 90% являются мусульманскими. Вместе с тем, в стране осуществляют деятельность 157 христианских организаций, восемь еврейских общин, шесть общин бахаи, одно общество кришнаитов и один буддийский храм.

"Свидетели Иеговы" — международная религиозная организация со штаб-квартирой в Бруклине (Нью-Йорке). Как сообщается на сайте иеговистов, "Свидетели" существуют в России более 100 лет. Начиная с 2004 года, по решению судов были закрыты ряд общин и местных отделений "Свидетелей Иеговы" в регионах — в Белгородской, Самарской, Ростовской, Орловской областях и в других субъектах РФ. Верховный суд России 20 апреля признал экстремистской деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" — головной организации, управляющей филиалами "Свидетелей Иеговы" в РФ.