"Заключенные им аплодируют": как в тюрьмах Франции готовят новые теракты

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Работники пенитенциарных учреждений Франции обеспокоены стремительной радикализацией мусульманских заключенных, после тюрьмы многие из них готовят теракты внутри страны, сообщает National Public Radio (NPR).

Директор одной из крупнейших в Европе тюрем — Фресне — Филипп Облиги заявил в интервью радио, что увидел радикализацию заключенных задолго до терактов 2015 года.

"Некоторые радикальные мусульмане, оказывали огромное давление на обычных мусульман, чтобы навязать им определенное поведение. Например, чтобы те не смотрели телевизор и не слушали музыку", — рассказывает Облиги.

Некоторые из "доморощенных террористов" затем совершали нападения во Франции и Бельгии. В этой связи в 2016 году правительство Франции вложило немало средств в программу противодействия радикализации в тюремной среде. По ней заключенные посещают психологов и историков, участвуют в специальных тренингах.

Однако после того, как в ноябре прошлого года уголовники совершили нападение на двух охранников, МВД Франции свернуло программу. Вместо этого власти усилили безопасность в самих тюрьмах.

Уже в начале этого года для тюрем было создано бюро центральной разведки. Как утверждает NPR, такая мера вызвана необходимостью собирать как можно больше данных в среде заключенных.

Сейчас по обвинению в терроризме наказание отбывают 350 человек. Еще 1340 заключенных сидят за преступления на почве экстремизма.

"Франция их отвергает"

"Когда Салах Абдеслам (участник нападения на клуб "Батаклан" 13 ноября 2015 года — ред) прибыл в тюрьму, заключенные ему хлопали. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда он прибыл в тюрьму, они захлопали, они аплодировали!", — утверждает глава организации Together Against Recidivism, занимающейся улучшением жизни заключенных, Пьер Бобтон.

По его словам, более 70% заключенных Парижа и его пригорода исповедуют ислам. Однако, эта статистика, как отметил он в беседе с радио, неофициальная, данные основываются на количестве празднующих Ураза-байрам в тюрьмах.

Имам тюрьмы строгого режима в Нормандии Янис Уорачч видел, как вербуют в тюрьмах новых террористов. Во многих случаях, от радикальных проповедников зависит вопрос выживаемости.

"Такие проповедники поначалу являются хорошими помощниками, ведь они видят отчаяние заключенного Они устанавливают с ним дружбу, дают то, что ему нужно, а потом говорят, что так вышло по воле судьбы. Они затем говорят, что у Бога есть миссия для него. И постепенно они промывают мозги, подчеркивая, что французское общество отвергло его, он не может устроиться на работу из-за своей арабской фамилии и что он всегда попадал в худшие классы в школе", — говорит имам.

"Проблема в том, что зачастую это действительно так", — добавляет Уорач.