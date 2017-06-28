Должникам по коммунальным платежам в Узбекистане не разрешат совершать хадж

Паломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке

Паломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке

ТАШКЕНТ, 28 июн – РИА Новости. Должники по платежам за коммунальные услуги в Узбекистане не смогут совершить хадж к святым местам в Саудовской Аравии, заявил в среду главный имам-хотиб Ташкента Анвар Турсунов.

Хадж является одним из пяти столпов ислама. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Общая квота паломников в Саудовскую Аравию из Узбекистана в 2017 году была увеличена на 20% по сравнению с 2016 годом — до 13,2 тысячи человек.

"Если у человека есть долг хотя бы в один сум (национальная валюта Узбекистана), то его хадж не будет приниматься. Мы такого человека не будем даже пускать в самолет (на хадж)", — отметил Турсунов на заседании международного пресс-клуба. По его словам, долг является одним из главных пороков в исламе, поэтому паломники, отправляющиеся на хадж, должны закрыть все свои долги за пользование водой, газом или электроэнергией перед государством.

Турсунов сообщил, что мусульманское духовенство Узбекистана подключилось к процессу искоренения задолженностей по расчетам за коммунальные услуги, который проводят госорганы страны. "Мы за каждую каплю воды ответим перед Богом. Это должен помнить каждый мусульманин", — отметил имам.

В конце мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом создал Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре республики, отвечающее за погашение задолженностей за электроэнергию и газ. Оно заменит упраздненный судебный департамент при минюсте. Мирзиеев предоставил бюро полномочия отключать потребителей от электрических и газовых сетей в случае несвоевременных расчетов за энергоресурсы, неисполнения предписаний инспекторов бюро, а также при выявлении фактов хищений, незаконных подключений к электрическим, газотранспортным и газораспределительным сетям. По данным Бюро, общий объем задолженности за газ и электроэнергию физических и юридических лиц в Узбекистана на сегодняшний день составляет более 5 триллионов сумов (около 1,25 миллиарда долларов по курсу ЦБ).