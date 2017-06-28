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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Папа Франциск возвел в кардинальское достоинство пять иерархов

18:1528.06.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичКардиналы перед началом торжественной мессы в Соборе св. Петра в ВатиканеКардиналы перед началом торжественной мессы в Соборе св. Петра в Ватикане
© РИА Новости / Владимир Астапкович

ВАТИКАН, 28 июн — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск в ходе консистории, проходящей в среду Соборе Святого Петра в Ватикане, возвел в кардинальское достоинство пять иерархов Римско-католической церкви, имена которых он лично объявил еще 21 мая.

Во время торжественной церемонии новые "князья Церкви" принесли клятву верности и послушания папе Римскому. Затем Франциск вручил коленопреклоненным членам Кардинальской коллегии пурпурные шапочки, цвет которых символизирует их готовность пролить свою кровь за дело церкви.

Новыми "пурпуроносцами" стали архиепископ Бамако Жан Зербо, архиепископ Барселоны Хуан Хосе Омелья, епископ Стокгольма Андерс Арборелиус, а также два титулярных епископа — лаосец Луи-Мари Линг Мангкханекхун и сальвадорец Грегорио Роза Чавес. Объявляя о будущем назначении, папа Франциск сразу же подчеркнул, что новые кардиналы представляют разные страны мира, и это свидетельствует о вселенском характере Римско-католической церкви.

Возраст новых "князей Церкви" находится в диапазоне от 68 до 74 лет. Таким образом, все кардиналы являются так называемыми "выборщиками": поскольку они не достигли 80-летнего возраста, то имеют право принимать участие в конклаве по выборам папы Римского.

Тем не менее, преклонный возраст большинства членов Римской курии обращает на себя внимание. Не случайно накануне консистории в ходе мессы, посвященной 25-летию своего рукоположения во епископы, Франциск затронул эту проблему. "Кое-кто, не симпатизирующий нам, говорит, что мы являемся геронтократией Церкви. Это издевательство, они не знают, о чем говорят. Мы – дедушки, которых наши внуки просят дать смысл их жизни", — заявил понтифик.

Особое внимание местных наблюдателей было привлечено к участию в консистории архиепископа Бамако Зербо, о госпитализации которого до последнего времени ходили упорные слухи. Некотороые утверждали, что внезапно возникшие проблемы со здоровьем 73-летнего прелата объясняются его нежеланием отвечать на вопросы о крупных счетах в швейцарских банках, о которых ранее сообщили некоторые европейские СМИ. Тем не менее, первый малийский кардинал в среду принял участие в торжественной церемонии в Соборе Святого Петра.

Сразу же после окончания консистории папа Франциск и новоиспеченные кардиналы отправятся в ватиканский монастырь Mater Ecclesiae, чтобы поприветствовать проживающего там почетного папу Бенедикта XVI.

Сегодняшняя консистория стала четвертой, в ходе которой папа Франциск возвел в кардинальское достоинство иерархов Римско-католической церкви. Всего за годы нынешнего понтифика пурпурные шапочки "князей Церкви" получил 61 человек.

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Религия и мировоззрение
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