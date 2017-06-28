Частную школу в Лондоне закрыли за нежелание преподавать детям тему ЛГБТ

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Частная религиозная школа для девочек "Вишниц" в Лондоне лишилась лицензии из-за отсутствия в программе уроков про ЛГБТ-сообщество, пишет The Telegraph.

"Это ограничивает духовное, моральное, социальное и культурное развитие учеников и не способствует равенству возможностей теми способами, которые учитывают разные стили жизни", — заявили инспекторы.

Подход школы к образованию, по их словам, привел к тому, что ученики "были защищены от изучения определенных таких различий между людьми, как сексуальная ориентация". При этом, царившая в учебном заведении атмосфера был "явно сосредоточена на обучении уважать всех, независимо от убеждений и образа жизни". В частной школе "Вишниц" обучаются дети ортодоксальных евреев.

Сотрудники школы, в свою очередь, напомнили о том, что, по закону, не обязаны полностью следовать программе государственных образовательных учреждений. Одновременно с этим они раскритиковали принцип "рассказывать очень маленьким детям о различных сексуальных ориентациях".

В то же время представители ЛГБТ-сообщества сетуют на то, что власти по-прежнему оставляют "лазейки" для религиозных школ в этом вопросе. Таким учреждениям разрешено делать программы более гибкими "в соответствии с их верой".