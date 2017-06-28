Депутаты Петербурга рассмотрят вопрос о референдуме по Исаакию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Законодательное собрание Петербурга в среду рассмотрит вопрос о проведении референдума о статусе Исаакиевского собора.

Ранее комитет по законодательству городского парламента рекомендовал внести вопрос о референдуме в повестку пленарного заседания ЗС 17 мая. Вопрос был включен в повестку заседания, однако перед его началом парламентарий Ивченко предложил снять обсуждение референдума. Его предложение поддержало большинство депутатов, и этот вопрос был исключен из повестки. Юридическое управление ЗС определило, что вынесенный на обсуждение вопрос не соответствует федеральному и местному законам, и подготовило проект об отклонении вопроса о референдуме.

Рассмотрение этого вопроса намечено в конце повестки дня последнего заседания весенней сессии городского парламента. За предложение рассмотреть документы по данному вопросу депутаты проголосовали единогласно.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

В Кремле ранее заявляли, что вопрос передачи Исаакия целиком находится в ведении городских властей. В середине апреля в пресс-службе губернатора Петербурга отмечали, что официальное заявление РПЦ о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование церкви в администрацию города не поступало.