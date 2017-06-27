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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Правый сектор"* согласился отжать у "москалей" храмы. Но за круглую сумму

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2017 (374)
19:1327.06.2017
(обновлено: 19:16 27.06.2017)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСитуация на УкраинеСитуация на Украине
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Антон Скрипунов

Украинским верующим упорно доказывают, что незалежность нации — превыше всего, даже самого Господа Бога. Как стало известно, самопровозглашенный "Киевский патриархат" возобновил свое "активное взаимодействие" с националистическими группировками, подписав соглашения о сотрудничестве с "Правым сектором"* и Народным рухом Украины (НРУ).

А ведь уже почти два месяца страна стоит у порога религиозной войны — то Рада планирует принять притесняющий Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) законопроект, то радикалы начинают открыто угрожать католическому духовенству. А теперь вот самозванная "Украинская православная церковь Киевского патриархата" (УПЦ КП) решила заключить союз с радикалами. Так о чем же они договорились и что в данном случае важнее всего — деньги или идея?

"Мы вам деньги"

Договор с "Правым сектором"* УПЦ КП на самом деле заключила еще в начале мая. Но сам текст документа появился в сети только сейчас. В нем немало любопытного.

"Стороны осуществляют сотрудничество, исходя из общих задач христианского и морального мировоззрения национализма — православного христианства", — заявляют радикалы и раскольники.

Батальон Азов и православные верующие. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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Выходит, УПЦ КП роднят с "Правым сектором"* общие "ценности", а в создаваемой на этом фундаменте картине мира не то, что княжна Анна Ярославовна, но и сам Иисус Христос был украинцем.

Впрочем, это не главное. "Стратегическим направлением" деятельности двух организаций является, оказывается, "создание Украинской Независимой Соборной Державы и Единой Поместной Церкви в ней". Если добавить еще пункт про охрану историко-культурного наследия (храмов), то все становится донельзя предсказуемым.

"Правый сектор"* – это такая разветвленная организация, которая существует во всех областях Украины. Они легко мобилизуются, поэтому чему тут удивляться. Тем более, что у этих организаций есть потребность кормить своих активистов, финансово их поддерживать. А там где есть хоть малейшая возможность что-то заработать, они, конечно, будут в первых рядах", — отмечает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Бойцы этой организации были в первых рядах при атаках на храмы в Тернопольской, Одесской, Ровненской, Луганской областях. Особенно нашумевшими стали случаи нападений на храмы в селах Катериновка и Птичья.

"Финансовый вопрос очень важен. Для очень многих этих людей никакого значения не имеет на кого наезжать. Есть возможность заработать — они будут наезжать", — поясняет политолог.

"Вы нам храмы"

Впрочем, сами националисты никогда не скрывали, кому помогают в "передаче" храмов Московского патриархата. Более того, в ряде случаев они даже анонсируют предстоящие акции.

"Если власть не разрешит служить (УПЦ КП — ред.) то община займет храм, потому что это ее церковь", — заявлял в 2015 году перед захватом храма в селе Колосовая руководитель тернопольской ячейки "Правого сектора"* Василий Лабайчук.

"Мы приезжаем повсюду, где новообразованные общины Киевского патриархата", — добавил он.

Акция протеста Правого сектора в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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С 2014 года таким путем — с помощью тех или иных группировок — "Киевский патриархат" приобрел более 40 храмов. С точки зрения статистики, на общую картину это мало повлияло — УПЦ МП принадлежат 12653 прихода, а КП — 5264. Но кто даст гарантии, что после договоренностей с радикалами сохранится статус-кво?

"Есть общий тренд — пользоваться случаем. А пока во власти доминирует настроение антироссийское, общественные, политические и религиозные организации пытаются максимально использовать это в своих целях", — считает Погребинский.

Сейчас у "Киевского патриархата", заметил эксперт, настолько развязаны руки, что никто не может помешать нападениям на храмы. Глава УПЦ КП Филарет Денисенко вовсю использует силовое давление на УПЦ МП, чтобы "отжать следующий приход".

"Денисенко — не нацист"

"Они (УПЦ КП — ред.) практически с самого времени своего появления в 1992 году сотрудничают с такими радикальными силами. Достаточно вспомнить такую организацию как "Чин святителя Илариона", которая существовала тогда при так называемом Киевском патриархате и которой Филарет оказывал покровительство, в том числе материальное. Оно выражалось в том, что через него к ним попадала какая-то "гуманитарная помощь" в виде, например, военной формы", — рассказывает церковный историк Владислав Петрушко.

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время молитвы за Украину
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Уже в те годы боевики принимали участие в захватах храмов. Ярким примером стала бойня на Софийской площади Киева в 1995 году, когда "филаретовцы" решили проникнуть в Софийский собор.

"Это давняя традиция. Перейдя, пусть из конъюктурных соображений, на позицию национализма Филарет, чтобы сохранить свое положение, был вынужден сотрудничать с такими элементами, с таким сбродом. Я не думаю, что сам он по убеждениям является националистом", — рассказывает историк.

Можно предположить, что "патриарх Киевский и всея Руси-Украины" настолько заигрался с нацистами, что теперь ему уже терять нечего. В отличие от УПЦ МП с ее приходами и храмами.

* Экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

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Религия и мировоззрение
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