Мусульмане объявили священную войну Call of Duty, Guitar Hero и Pac-Man

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Турецкие власти намерены запретить продажу на территории страны культовых видеоигр Call of Duty, Guitar Hero и Pac-Man из-за того, что они якобы способствуют формированию враждебного отношения к исламу, сообщает Newsweek. Этой инициативой заинтересовались и в российской умме.

По мнению министерства молодежи и спорта Турции, эти игры умышленно распространяют исламофобию и оскверняют исламские символы: в некоторых сюжетах Call of Duty игроки должны убивать мусульман-террористов, в Guitar Hero III: Legends of Rock герои прыгают на сцене по надписи "Аллах" на арабском, а персонаж Pac-Man, оказывается, употребляет в пищу маленькие точки и преследуется призраками — "завуалированными мусульманскими женщинами".

"Цель многих игр — дать людям отрицательное представление об исламе. Цифровые игры используются как инструмент распространения исламофобии. Часто игрок выступает в роли солдата и получает очки, убивая мусульман, которых создатели игры представляют как террористов. Главная цель игр — создать у людей враждебное отношение к исламу", — приводит издание слова главы комиссии по образованию, культуре и исследованиям Хусейфа Йилмаза.

Российские мусульмане также обеспокоены "стрелялками", подобными Call of Duty.

"Запреты игр — внутренний вопрос Турецкой республики, а в России профессиональное сообщество экспертов и психологов должно обращать внимание на такие интернет-проекты… Когда с малого возраста ребенка приучают к тому, что убивать нормально, что это игра, то это оставляет на психике определенные следы", — сказал РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

По его словам, безопасность государства, граждан и детей должны быть в приоритете, а что касается сюжетов Call of Duty, по которым игроки должны убивать мусульман-террористов, то на этот случай в РФ принят закон о защите чувств верующих.

"Если одной религии и национальности приписываются обвинения в терроризме, то это подпадает под этот закон. У террористов нет лица, национальности или религии. Это в корне неправильно, и должно пресекаться законом", — заключил собеседник агентства.