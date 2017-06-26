Таджуддин: российские мусульмане постились в Рамадан дольше Мекки и Медины

О том, как российские мусульмане отмечают один из главных праздников в исламе "Ид аль-Фитр" (Ураза-байрам, 25-27 июня), который в этом году совпадает с Международным днем борьбы с наркоманией, в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

- Уважаемый муфтий, с какими чувствами мусульмане встречают в этом году праздник Ураза-байрам? Как прошел месяц поста Рамадан?

— Праздник Ураза-байрам любой правоверный мусульманин встречает как огромный праздник, потому что соблюдение поста в этом месяце является одним из столпов ислама. Их пять: вера во Всевышнего, исполнение намаза, пост, закят и хадж. Соблюдение поста – такой обряд, что никто его проверить, удостовериться не может. Это тайна между верующим человеком и Создателем.

На самом деле, пост – это Божественная профилактика от греха, Всевышний учит в этом месяце нас терпению. Любой машине, какой бы прекрасный производитель и какие бы сильные двигатели у нее не были, нужен обязательно тормоз. Если тормоза нет, в перспективе это не машина — а только металлолом. И у каждого человека должен быть этот тормоз. Этот врожденный тормоз – совесть. Но очень многие в жизни его теряют.

И соблюдение поста – один из самых действенных механизмов, когда человек не только разумом, логикой, а всем своим организмом учится воздерживаться от греха, от непотребных слов и деяний. За целый месяц поста он получает огромный заряд и видит, что не хлебом единым жив человек – ему нужна и духовная пища: делать добро и прежде всего – помочь окружающим, не быть равнодушным к ним. Прежде всего, куском хлеба поделиться. И глубоко символично, что в завершение этого месяца бедным, неимущим и сиротам с каждого человека раздается очистительная милостыня – фитр-садака. Этот месяц учит милосердию и состраданию.

Во время Рамадана люди за одним столом принимают пищу – это очень сближает. Сейчас уже очень редко в семьях можно увидеть, чтобы старшее поколение и дети, все вместе за одним столом собирались. А этот месяц учит делиться, угощать друг друга, заботиться друг о друге. И пророк Мухаммед не зря говорил: "Кто засыпает сытым, зная, что сосед его голоден, вера того не искренняя – она ущербна".

В этом году, в 1438 году по хиджре, пост в России пришелся на самый длинный день — почти 20 часов воздержание от приема пищи. Это даже на четыре-пять часов больше, чем в Мекке, в Медине. И в добром здравии, слава Всевышнему, очень многие, даже из молодежи, соблюдали пост. Радость от этого переполняет наши сердца.

- Что мусульмане делают в день, когда наступает Ураза-байрам, какие традиции празднования существуют в России? В чем заключается смысл праздника?

— Смысл самого праздника – благодарение Всевышнему. Нужно отмечать с радостью и благодарностью этот день.

В этот праздник самое первое деяние – это после совершения праздничной молитвы посетить родных и близких, встретиться с ними за праздничным столом, помянуть и тех, кто вернулся в мир вечности, и затем, до следующего Рамазана, творить только добро.

Если ты хочешь быть ближе к Богу – значит, нужно быть ближе и к его созданиям, весь смысл праздника в этом. Праздник Ураза-байрам длится три дня.

- Дни месяца Рамадана омрачились серией терактов в Великобритании и ряде других стран. На фоне этого отмечается резкий рост проявлений исламофобии в Европе. Что могло бы снизить накал страстей, где искать выход?

— Во всех священных писаниях и проповедях пророков и посланников Божиих говорится: "Что посеешь – то и пожнешь".

Когда человек верит в Бога, соблюдает пост и совершает молитвы, он никогда не забудет слова пророка Мухаммеда: "Мусульманин — тот, от рук и языка которого никто никогда не видит вреда".

Не только в Великобритании – прямо перед праздничным днем даже в священной Мекке готовили теракт. Кто сеет экстремизм и терроризм, который возвысился до рамок международного терроризма, многим понятно. Причина тому — и двойные стандарты, и попытки использовать некоторыми силами священную религию, традиционные конфессии в своих низменных, кощунственных целях, с целью противопоставления народов и государств.

Сегодня самые горячие точки на планете – это Ближний Восток; уже более 70 лет длится конфликт в Палестине. Идет ужасная гражданская война в Сирии. До этого, да и сейчас продолжается, — война в Ираке, в Ливии, в Афганистане. Здесь "фобий" очень много. Не только исламофобия.

И нашу страну – Россию, которая вобрала в себя 193 больших и малых народа, тоже пытаются представить в виде источника агрессии, но это абсолютно не так. Народы нашей страны объединил в течение веков, в истории сам Всевышний. Взаимное доверие, мир и согласие – слава Богу, у нас это реальность жизни. И никто не делит людей по нациям и по религиям. Мы вместе в веках защищали Отчизну, делили вместе ее радости и горести, — в этом добрый пример для других народов мира.

Те, кто сеют экстремизм и терроризм, на самом деле, играют с огнем: он возвращается. Посмотрите: миллионы беженцев в Европе. Никто их и не ждал. Для европейцев это обуза. Вместо того чтобы играть с огнем на Ближнем Востоке, лучше всего было бы реально объединять усилия всего международного сообщества для того, чтобы помогать сирийцам, иракцам восстанавливать экономику.

На Ближнем Востоке веками жили последователи традиционных конфессий мира – и христиане, и мусульмане, и иудеи, во взаимном понимании и уважении друг к другу. А здесь совершенно искусственно привносится противостояние. Уже дошло до того, что и шииты и сунниты не могут ужиться.

Почему нас это особенно тревожит? Это все происходит на южных границах нашей страны. И на священных землях, где все посланники Божии и пророки за всю историю проповедовали истину. А здесь теперь истина извращается полностью. Взрывают церкви, мечети, убивают христиан, мусульман… Это глобальная угроза миру во всем мире.

Человечество должно сотрудничать на пути добра и милосердия, укрепления мира и взаимопонимания – только тогда Всевышний будет милосерден к людям. И поэтому объединить усилия всего международного сообщества в противостоянии темным силам экстремизма и международного терроризма – это насущная необходимость для всех.

- В этом году праздник Ураза-байрам выпадает, в том числе, на отмечаемый во всем мире Международный день борьбы с наркоманией (26 июня). Как мусульмане относятся к запрету на употребление наркотиков и алкоголя, часто ли вы сталкиваетесь с нарушениями этого запрета последователями ислама? И что ЦДУМ предпринимает в этой связи?

— Как должен относиться верующий человек к запрету на спиртное и наркотики? Когда есть повеление Всевышнего, верующий человек с полной искренностью и готовностью должен только принять и исполнить это повеление. Зачем и почему – об этом уже подробно говорят врачи и ученые.

Для того чтобы ребенок стал настоящим человеком, нужна воспитательная работа в течение одной трети его жизни, а иногда и больше. В семье, в школе, в вузе. Сейчас дети какие: еще год не исполнился – а он уже телефоном орудует вовсю. Еще не может говорить, не может ходить, но уже пальцем тыкает в сотовый телефон и все, что нужно для себя, познает. Но при этом в простейших жизненных обстоятельствах молодой человек сразу теряется. Все игры может пройти, а игры жизни пройти еще не может… И первейший враг в воспитании детей в нашей стране сегодня – это именно наркомания и алкоголь.

Мы видим, очень многие мусульмане, слава Богу, воздерживаются, но немало и тех, которые страдают от этого. Мы видим, что из мусульманской страны, из Афганистана тоннами и сотнями тонн поступает в Россию и в другие страны мира… А пророк Мухаммед говорил: "Не только тот, кто употребляет, грешен, но тот, кто и производит, и кто распространяет, и кто помогает в этом подлом деле, — на них тоже проклятье Бога и всех ангелов".

Поэтому всем обществом нужно противостоять этому злу и помогать государству в оздоровлении жизни подрастающих поколений. В этом и школа, и родители, и все общество должны участвовать – чтобы прекратить развращение молодежи от пагубного действия наркотиков и спиртного. И прежде всего самим нужно давать своим детям и внукам добрый пример в этом.

- Существует ли для общин ЦДУМ такая проблема, как нехватка мечетей и мест для молитвы в дни главных мусульманских праздников — Ураза-байрам, Курбан-байрам, когда особенно большое скопление верующих? Как решается эта проблема?

— Сейчас нет такой проблемы, как нехватка храмов, мечетей. Хвала Всевышнему, правоверные мусульмане нашей страны второй раз за короткий период совершили огромный подвиг. После Октябрьской революции всего за 11 лет они построили более 7 тысяч мечетей. В годы репрессий, "культа личности" они в подавляющем большинстве были разрушены. И вот с 1990-х годов менее чем за 20 лет в нашей стране уже построено более 7 тысяч мечетей, и каждый год открываются десятки новых. Так что у этого вопроса сейчас нет никакого ажиотажа. В тех местах, где традиционно проживают мусульмане, — в подавляющем большинстве городов и сел построены приличные мусульманские храмы, мечети.

Причем это духовно-нравственное возрождение касается не только мусульман. И наши православные соотечественники, последователи других конфессий тоже строят свои храмы. И их тоже предостаточно.

А для праздничных коллективных молитв, — они у нас в году совершаются дважды: на Курбан-байрам и Ураза-байрам, — не обязательны мечети. Даже во времена пророка Мухаммеда совместные праздничные молитвы совершались на открытой местности, в поле, в окрестностях, за чертой города. Для этого можно использовать любые помещения. Если хорошая погода, лето, — можно и в поле это совершить, ведь это на час всего. Для этого огромных зданий строить не обязательно. Можно даже на стадионах, в спортзалах совершить праздничную молитву, как это и практикуется во многих городах.

А на праздники людей приходит все больше и больше. В мечетях сегодня подавляющее большинство — более 90 процентов – это молодежь.

- Защита молодежи от притязаний радикальных проповедников и профилактика экстремизма обсуждались в ходе вашей недавней встречи с министром внутренних дел республики Романом Деевым. Как здесь взаимодействуют представители духовенства и государственной власти?

— Эти встречи у нас регулярные, а новый министр назначен совсем недавно. В священном Коране говорится: "Повинуйтесь Всевышнему, его посланнику и власть предержащим из вас". Это наше государство. Несомненно, религиозные организации и духовные деятели должны вносить свой вклад в сохранение мира и согласия в Отечестве. Воспитывать нашу молодежь, доводить до них истину – что такое вера, что такое религия, – это наша обязанность. Вера, религия — не в разбое, не в бесчестье, а в том, чтобы видеть, прежде всего, в каждом человеке брата и сестру.

К сожалению, мы видим, что подавляющая часть молодых людей, которые участвуют в кощунственных делах международного терроризма, обмануты или подкуплены, для них нет ни чести, ни Родины. Как могут творить верующие люди такое – убивать людей, натравливать народы и последователей традиционных конфессий друг на друга?

Поэтому мир и согласие, безопасность нашего государства, укрепление единства и монолитности общества – задача всех соотечественников, и прежде всего, верующих людей, последователей всех традиционных конфессий. Это священный долг каждого из нас. Об этом мы говорили и с министром внутренних дел.

- Известно, что во время Рамадана представители всех традиционных религий России приняли участие в сборе гуманитарной помощи населению Сирии. Как в этом участвовало ЦДУМ, будут ли продолжения у подобного начинания?

— Несомненно, будут. Все участники совета глав конфессий при президенте РФ, лидеры традиционных религий в мае приняли решение участвовать в благотворительной, гуманитарной помощи многострадальному народу Сирии, который пострадал от ужасов гражданской войны. И мусульмане к этому, конечно, присоединились. Во все региональные духовные управления и общины наших приходов были разосланы письма – собирать добровольные пожертвования для того, чтобы направить его в Сирию. 23 июня первая часть помощи уже направлена.

Сбор этот продолжается, подводятся итоги. Собранные суммы будут направляться в фонд поддержки сирийского народа, на них будут закупаться продукты. Отправка гуманитарной помощи в Сирию от лица всех традиционных конфессий России будет продолжена. Мы надеемся, что и все наши соотечественники поддержат эту добрую инициативу.

Но также необходима помощь и самих мусульманских стран, и всего международного сообщества, — тогда многие проблемы на Ближнем Востоке могли бы решиться. Но почему ее не оказывают? Почему террористам в Сирии и Ираке продают оружие – уже на миллиарды, сотни миллиардов они закупают оружие. Для чего, кому это выгодно? Для того, чтобы опять продолжать эту войну?