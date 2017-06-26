Васильева призвала аспирантов РПЦ доказать, что теология - наука

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский Иларион и министр образования и науки РФ Ольга Васильева вручили в понедельник дипломы выпускникам ОЦАД, министр также призвала их доказать всем несогласным, что теология – наука, сообщает пресс-служба управления по общественным связям и протоколу ОЦАД.

"Сейчас на нас с вами лежит очень большая ответственность — мы должны доказать нашим оппонентам, что теология — это действительно научная отрасль, причем очень серьезная, мировоззренческая, очень мощная. Призываю выпускников двигаться в этом направлении, глубоко заниматься наукой, — у вас есть для этого все основания", — приводит слова Васильевой пресс-служба.

В свою очередь председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, ректор ОЦАД митрополит Волоколамский Иларион заметил, что на сегодняшний день "созданы все необходимые условия для развития теологии на уровне высшего образования и аттестации научных и научно-педагогических кадров". "Но мы в самом начале пути", — добавил митрополит Иларион.

В этом году Общецерковную аспирантуру и докторантуру (ОЦАД) имени святых Кирилла и Мефодия закончили 37 человек, среди которых архиереи, клирики и миряне из разных регионов России, а также из Белоруссии, Украины, Эстонии, Литвы, Бельгии, Болгарии, Сирии, Македонии.