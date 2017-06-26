Обнаруженные в Египте иероглифы шокировали ученых

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Ученые из Йельского университета и Королевского музея искусства и истории (Бельгия) обнаружили самые древние в мире египетские иероглифы, ответив, тем самым, на один из главных вопросов об их происхождении, пишет научный журнал Phys.org.

"Эта недавно обнаруженная стена на месте древнего города Элькаб сохранила некоторые из самых ранних знаков иероглифической письменности и показывает, как древние египтяне изобрели свою уникальную систему письма", — рассказывает египтолог Джон Дарнелл.

Письмена датируются примерно 3250-м годом до нашей эры. Текст читается справа налево, начинаясь от иероглифа в виде головы быка, заканчиваясь изображением ибиса. Эти животные считались древними египтянами священными.

Размер иероглифов поразил ученых. "Это первый раз, когда кто-либо видел их в таком огромном масштабе. Высота каждого из иероглифов — чуть более полуметра. Вся таблица составляет около 70 сантиметров в высоту. Знаки, которые находились учеными ранее, обычно были всего один или два сантиметра", — отмечает Дарнелл.

Открытие, по словам ученого, развеивает миф о том, что письменность в Древнем Египте развивалась медленно и использовалась сначала только чиновниками. Обнаруженные иероглифы дали понять, что такой способ письма очень быстро распространился по всему Египту, с самого начала отличаясь многообразием.

"Это было не то, что я ожидал найти, когда отправлялся в экспедицию. Находка меня шокировала", — признается ученый.