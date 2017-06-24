Трамп поздравил мусульман с окончанием Рамадана

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп поздравил мусульман с окончанием месяца Рамадан и праздником разговения Ид аль-Фитр (в России известен под названием Ураза-Байрам).

"Мусульмане в США присоединяются к мусульманам всего мира в священный месяц Рамадан, сосредоточиваясь на делах веры и благотворительности. Празднуя Ид аль-Фитр с семьей и друзьями, они соблюдают традицию помощи соседям и преломления хлеба с людьми самого разного образа жизни. Этот праздник напоминает нам о важности снисхождения, сострадания и доброй воли. Вместе с мусульманами всего мира США вновь выражают приверженность этим ценностям", — гласит поздравление Трампа, которое распространил Белый дом.