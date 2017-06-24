РПЦ выступает за изучение основ церковнославянского языка в школах

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Изучение основ церковнославянского языка было бы целесообразно включить в школьную программу в России, заявил в субботу пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Церковнославянский язык сейчас является богослужебным языком Русской православной церкви. До революции церковнославянский язык, наряду с "Законом Божиим", изучали в начальных классах. Многие слова этого языка перешли в современный русский язык.

"Неплохо было бы в школе изучать, по крайней мере, основы церковнославянского языка — просто для общего культурного уровня. Даже если человек никогда в жизни не переступит порог храма, то все равно, это такая важная составляющая. Это важно даже с точки зрения общего культурного, интеллектуального развития молодого человека", — сказал Волков в эфире радиостанции "Вести FM".

По его словам, церковнославянский язык имеет "прекрасную поэтику", которая "очень замечательная и глубокая, и заслуживающая того, чтобы ее изучать".

Пресс-секретарь патриарха также отметил, что язык, который не изучается в образовательных учреждениях, зачастую непонятен людям, которые приходят на богослужения. "Есть люди, которые на протяжении многих лет ходят в храм и не удосуживаются узнать, что значат какие-то церковнославянские слова и выражения, которые они слышат, они просто не обращают даже внимания, не интересуются. К сожалению, есть у нас такие прихожане", — признал священник.

По словам Волкова, во многих храмах Евангелия читаются уже на русском языке, — это составляет один из важнейших моментов богослужения, — или же прихожанам просто раздаются листки с переводом Евангелия на русский. При этом он заверил, что "полный перевод языка богослужения (на русский язык — ред.), такой магистральный, не стоит на повестке дня".

Ранее в обществе уже высказывались предложения о включении в программу российских школ уроков церковнославянского языка. Так, в мае этого года над этой идеей призвала подумать президент Российской академии образования профессор Людмила Вербицкая, принявшая участие в презентации первого тома "Большого словаря церковнославянского языка Нового времени". Вербицкая сообщила, что подобная идея обсуждалась и на заседании президиума Общества русской словесности. По ее мнению, это предложение "очень интересное", поэтому "над ним нужно подумать".