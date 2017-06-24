В РПЦ прокомментировали возможность оставить мощи Николая Чудотворца

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Московской патриархии намерены твердо придерживаться достигнутых с Римско-католической церковью договоренностей относительно пребывания мощей Николая Чудотворца в России, при этом в РПЦ не дают окончательного ответа на вопрос о возможности оставить мощи в РФ навсегда.
"Я думаю, что надо всем нам напомнить договоренность, которая была достигнута с Римо-католической церковью: она подразумевает возвращение части мощей святителя Николая Чудотворца из Петербурга 28 июля обратно в город Бари. И поэтому здесь, конечно, мы действуем в рамках договоренностей с римо-католиками, и по состоянию на сейчас никаких иных вводных нет и быть не может", — заявил в субботу пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков в эфире радиостанции "Вести FM"
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Отвечая на вопрос о том, могут ли привезенные в Россию мощи святителя Николая Чудотворца остаться в ней навсегда, он признал, что подобное желание "наверное, у многих сейчас возникает". "Люди видят, какое почитание высказывается мощам святителя, и, конечно, есть такое естественное, "хозяйское" желание: давайте сейчас оставим навсегда", — заметил Волков.
"Сложно предвосхищать какие-то события, сложно говорить в каком-то утвердительном ключе о том, что будет даже завтра, не говоря о том, что будет через месяц. Давайте поживем — увидим. Я сейчас не готов что-то прогнозировать, как-то оценивать какие-то возможности. Пока что, я думаю, что все смотрят, и надо сказать, что вообще католический мир очень изумлен, особенно жители Бари и священники-католики в Бари, которые привозили мощи", — добавил он.
По данным официального сайта принесения святыни на пятницу вечер, мощам Николая Чудотворца, которые впервые в истории привезли в Россию, в Москве поклонился уже 1 миллион паломников. С 21 мая мощи находятся в храме Христа Спасителя. После 12 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.
Организацией привоза мощей Николая Чудотворца в Россию занималась Московская патриархия. Ранее другие святыни доставляли различные православные фонды.
Мощи святителя привезли в Москву накануне дня его памяти. В народе этот праздник называется "Никола вешний".
В России информация о прибытии святыни вызвала огромный ажиотаж. В РПЦ ожидают, что ей смогут поклониться миллионы человек.
В воскресенье мощи святителя Николая доставили в храм Христа Спасителя.
Доступ всем желающим прикоснуться к святыне открывается с 22 мая.
Вблизи храма Христа Спасителя автомобилистам перекрыли движение.
Уже в первый день к мощам выстроились большие очереди.
Паломники, желающие поклониться мощам Николая Чудотворца в Москве, должны будут приезжать к станции метро "Парк культуры", чтобы встать в очередь.
В РПЦ сообщили, что никаких "вип-пропусков" к мощам не будет.
С 23 мая в Москву начнут официально прибывать паломники из других регионов.
Беспрепятственный доступ к мощам будет обеспечен только для инвалидов, которые не могут перемещаться без технических средств и женщинам с грудными младенцами.
Доступ к мощам святителя Николая будет открыт с 8 утра до 21 часа.
В городском штабе предупреждают, что вставать в очередь необходимо до 17.00, чтобы успеть пройти к святыне до закрытия храма.
Общественный порядок и безопасность в районе храма Христа Спасителя будут обеспечивать свыше двух тысяч сотрудников правоохранительных органов.
В организации доступа к святыне участвуют волонтеры.
Волонтеры ежедневно помогают в две смены по 200 человек в каждой.
Мощи святителя Николая пробудут в Москве 52 дня.
Принесение мощей стало одним из результатов исторической встречи патриарха Кирилла и папы Франциска.
Торжественная встреча ковчега с мощами святителя Николая Чудотворца в московском аэропорту Внуково-3.
Ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца в крипте Базилики Святого Николая в Бари.
Глава отдела Внешних церковных связей митрополит Илларион у мощей святителя Николая Чудотворца в Бари.