В РПЦ прокомментировали возможность оставить мощи Николая Чудотворца

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Московской патриархии намерены твердо придерживаться достигнутых с Римско-католической церковью договоренностей относительно пребывания мощей Николая Чудотворца в России, при этом в РПЦ не дают окончательного ответа на вопрос о возможности оставить мощи в РФ навсегда.

"Я думаю, что надо всем нам напомнить договоренность, которая была достигнута с Римо-католической церковью: она подразумевает возвращение части мощей святителя Николая Чудотворца из Петербурга 28 июля обратно в город Бари. И поэтому здесь, конечно, мы действуем в рамках договоренностей с римо-католиками, и по состоянию на сейчас никаких иных вводных нет и быть не может", — заявил в субботу пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков в эфире радиостанции "Вести FM"

Отвечая на вопрос о том, могут ли привезенные в Россию мощи святителя Николая Чудотворца остаться в ней навсегда, он признал, что подобное желание "наверное, у многих сейчас возникает". "Люди видят, какое почитание высказывается мощам святителя, и, конечно, есть такое естественное, "хозяйское" желание: давайте сейчас оставим навсегда", — заметил Волков.

"Сложно предвосхищать какие-то события, сложно говорить в каком-то утвердительном ключе о том, что будет даже завтра, не говоря о том, что будет через месяц. Давайте поживем — увидим. Я сейчас не готов что-то прогнозировать, как-то оценивать какие-то возможности. Пока что, я думаю, что все смотрят, и надо сказать, что вообще католический мир очень изумлен, особенно жители Бари и священники-католики в Бари, которые привозили мощи", — добавил он.

По данным официального сайта принесения святыни на пятницу вечер, мощам Николая Чудотворца, которые впервые в истории привезли в Россию, в Москве поклонился уже 1 миллион паломников. С 21 мая мощи находятся в храме Христа Спасителя. После 12 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.