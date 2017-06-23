Директор Исаакия 27 июня встретится с депутатами-оппозиционерами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн — РИА Новости. Новый директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров 27 июня встретится с депутатами трех фракций законодательного собрания Петербурга, выступающими против возможной передачи собора Русской православной церкви, сообщил парламентарий Максим Резник.

"Только что отзвонились из дирекции Исаакия. Встреча трех фракций ЗакСа ("Партия роста", "Яблоко" и "Справедливая Россия" — ред.) с Юрием Мудровым 27 июня в 11.00", — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, решение о том, будет ли эта встреча публичной, пока не принято.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии призвал деполитизировать вопрос передачи Исаакиевского собора и с уважением относиться к религиозным чувствам людей. По мнению президента, противоречия по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ можно разрешить, обеспечив как музейную, так и религиозную деятельность собора.

Мудров в интервью на телеканале "Россия 24" в июне сообщал, что пока музей продолжит работу с Русской православной церковью в рамках ранее заключенного соглашения, предусматривающего проведение служб дважды в день.-0-