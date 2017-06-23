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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"На мерседес хватает?": почему все больше абитуриентов идут в священники

18:1323.06.2017
(обновлено: 18:38 23.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВыпускной акт семинаристов Московской духовной академии. Архивное фото.Выпускной акт семинаристов Московской духовной академии. Архивное фото.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости, Антон Скрипунов. Все больше россиян хотят стать священниками. Такая тенденция наметилась в экономически непростое для страны время. Только за минувший год число граждан, подавших документы на подготовительные курсы семинарий, выросло на четверть, а число поступивших в духовные учебные заведения – на 19%, приводит данные Учебный комитет Русской православной церкви.

Так сложилось, что в народе слова "батюшка" и "достаток" довольно часто употребляются вместе. И практически ни одна дискуссия о церковных деньгах не обходится без фразы про "попов на мерседесах". О том, как молодые люди выбирают духовный сан, сколько на самом деле зарабатывают священники, и почему Церковь в годы СССР была намного богаче – в материале РИА Новости.

"Каков приход – таков и поп"

В последнее время информационный фон вокруг духовенства РПЦ не самый благоприятный. Так, на днях патриарх Кирилл призвал священнослужителей РПЦ не ездить на дорогих машинах, даже если их подарили. Аргумент прост – общественное мнение. Когда у храмов "целые кавалькады дорогих лимузинов — это, конечно, вызывает у людей реакцию". Поводом для такого заявления стал скандал с участием епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария. Тот якобы просил СМИ не публиковать информацию о подаренном ему дорогом внедорожнике.

Внедорожник епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария из Орла
© Фото : ИА "Орловские новости"
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У епископа на джипе нашлись как противники, так и защитники. Одни апеллировали к извечному "Христос учил нестяжательству". Другие обращались к многовековому наблюдению народа: "каков поп – таков приход". Мол, если прихожане приезжают на службу на мерседесах, а священник ходит в рваной рясе, то это "не есть правильно".

"Сейчас у нас содержателем священнослужителя является приход. И зарплата священника – то жалование, которое он имеет в результате служения на конкретном приходе. У нас нет какого-то распределения зарплат в епархиях. И тем более, как в каких-то странах, нет государственных зарплат для духовенства", — поясняет замглавы Учебного комитета РПЦ, настоятель храма Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов.

В 95% процентах случаев иного источника дохода у священника, отмечает Козлов, попросту нет. А прибыльность прихода зависит от многих факторов, в том числе и от общего экономического благополучия того или иного региона.

"Церковь — это часть народа. Если народ бедный, то и Церковь бедная. Если народ встает на ноги, то и Церковь встает. <…> Кроме того, материальное благополучие прихода зависит и от численности паствы", — отмечает в свою очередь настоятель московского храма Климента, папы Римского протоиерей Леонид Калинин.

В 2013 году Архиерейский собор Русской церкви принял положение о материальной и социальной поддержке духовенства, церковных работников, а также членов их семей. Документ, по сути, привел этот вопрос в полное соответствие со светским законодательством в области охраны труда. Зарплаты священников стали соответствовать среднему уровня заработка по региону. 

Кроме того, РПЦ создала дополнительный механизм финансовой поддержки своего духовенства: "В структуре каждой епархии надлежит создать (без прав юридического лица) епархиальную комиссию по попечению о нуждающихся священнослужителях, церковнослужителях и работниках религиозных организаций Русской православной церкви, а также членах их семей", — говорится в положении.

"При СССР было лучше"

Тем не менее, в РПЦ не отрицают, что некоторые священники на приходах склонны к корыстолюбию. Более того, эта проблема является достаточно давней и вряд ли полностью искоренимой.

Лагерь протестующих на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Известный православный святитель и врач Лука Крымский в 1948 году, когда страна восстанавливалась после войны, издал указ, обращавший внимание на "недостойное поведение священнослужителей".

"Некоторые из вас отлучают от Христа, от веры в Него и любви к Нему слабых верою овец стада Христова своим корыстолюбием. … Тяжкие испытания и страдания перенесла Церковь наша за время Великой революции, и конечно, не без вины. Давно, давно накоплялся гнев народный на священников корыстолюбивых, пьяных и развратных, которых, к стыду нашему, было немало. И с отчаянием видим мы, что многих, многих таких и революция ничему не научила. По-прежнему, и даже хуже прежнего являют они грязное лицо наемников — не пастырей, по-прежнему из-за них уходят люди в секты на погибель себе", — так архиепископ Лука изобличал духовенство Крымской епархии.

Тем не менее, Церковь не осуждает материальное благополучие, особенно если оно приносит пользу обществу, замечает известный церковный миссионер, ведущий интернет-проекта "Вопросы батюшке" иеромонах Макарий (Маркиш). Но, как ни парадоксально это звучит, сейчас РПЦ испытывает нехватку как материальных, так и человеческих ресурсов.

"В советское время под давлением власти Церковь материально была богаче. Почему? Потому что люди приносили свои пожертвования, а возможности их тратить почти не было. Например, поставить новую крышу – деньги есть, но надо изворачиваться с получением всевозможных разрешений", — обращает внимание Маркиш.

Сейчас же у каждого прихода полная свобода действий в материальном плане. Да вот только во многих случаях бывает так, что нет денег отремонтировать ту же крышу.

"Сегодня мы живем беднее, чем при советской власти", — утверждает иеромонах.

Это, по его словам, влияет на выбор православной молодежи. Зарплата многих священников неконкурентоспособна в сравнении с другими сферами деятельности.

Патриарх Кирилл и православные монахи. Архивное фото
© Пресс-служба Патриархии РПЦ
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"Вот юноша заканчивает институт. И ему говорят: "Поступай работать к нам в храм катехизатором, а потом закончишь семинарию заочно и станешь священником. Тебе сейчас мы будем платить целых 10 тысяч рублей". В нашем областном центре (город Иваново — ред.) это хорошая зарплата для катехизатора, кстати говоря. А другой ему говорит: "Поступай к нам в банк работать. Мы тебе для начала будем платить 50 тысяч рублей". А этот молодой человек женат, у него маленький ребенок. Вот что сказать этому молодому человеку?! Понимаете, о чем я говорю?", — намекает Маркиш.

Смена мировоззрения

Наверное, поэтому в намерении молодых людей пойти в священники деньги играют далеко не первую роль. Протоиерей Максим Козлов связывает увеличение числа семинаристов с тем, что все больше церковных учебных заведений получают государственную аккредитацию, тем самым улучшая качество духовного образования.

"Семинарии постепенно получают государственные аккредитации, их число незначительно, но увеличилось. Шесть из них имеют государственную аккредитацию. Параллельно идет процесс смены поколений духовенства и увеличения числа священнослужителей", — замечает представитель Учебного комитета.

Роспись потолка Сикстинской капеллы работы Микеланджело
© AFP 2017 / Gabriel Bouys
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В Русской церкви не скрывают, что развитию духовного образования способствует признание теологии наукой на светском уровне. В какой-то степени, утверждают церковные деятели, это также будет способствовать мировоззренческому выбору молодых людей. Более того, государство намерено вдвое увеличить число бюджетных мест по специальности "теология".

"Я бы не сказал, что профессия священника в целом экономически привлекательна … Сейчас происходит смена социальной базы прихожан Русской православной церкви. Если 25-30 лет назад это были в основном женщины старше 50-60 лет и не в крупных городах, то теперь, чем крупнее город, чем больше количество молодежи — тем интенсивнее и живее жизнь приходов. Это ведет к тому, что те молодые люди, которые воспитаны в православных семьях в новой России, постепенно заполняют места абитуриентов в наших семинариях", — заключает протоиерей Максим Козлов.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
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Алексей F.
А если оставить комментарий от чистого сердца, это не оскорбит чувства верующих?
18:32
23.06.2017
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