РПЦ: активизация сектантов в России вынуждает принять специальную программу

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Межправославная образовательная программа по сектоведению на русском и греческом языках будет разработана в ближайшее время в связи с активизацией сектантского движения в России и других странах, к такому решению пришли участники международного совещания в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ПСТГУ), сообщила в пятницу пресс-служба ПСТГУ.
В совещании приняли участие представители ряда поместных православных церквей, викарий патриарха Кирилла епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, сектоведы, религиоведы, профессора, преподаватели российских и зарубежных вузов. Участники заседания высказали озабоченность деструктивными явлениями в религиозной жизни России, а также обратили внимание на "текучесть" целого ряда новых сект, активно перемещающихся внутри славяноязычных стран.
"На Дальнем Востоке до сих пор число зарегистрированных сектантских организаций превышает количество православных организаций. <…> Важно, чтобы все наши программы имели антисектантское направление. Когда человек услышит грамотный, квалифицированный ответ о Православии, у него будет прививка против сект и других религиозных учений", — сказал, в частности, епископ Пантелеимон. По его словам, в области образования "особенно важно сотрудничество братских церквей – Русской, Сербской, Болгарской, Кипрской и Греческой".
Епископ Карпасийский Христофор (Кипр) напомнил, что 10 лет назад была основана всеправославная сеть противосектантских организаций, которая ежегодно проводит конференции и другие мероприятия в разных странах. Так, в сентябре в Польше пройдет десятая юбилейная конференция, которую будет принимать Польская церковь. Тем не менее, квалифицированных и грамотных православных специалистов по сектоведению, признал епископ Христофор, "катастрофически не хватает". Новая программа, по его словам, должна готовить церковные кадры, которые будут специалистами в сектоведении.
И по мнению президента Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александра Дворкина, главной проблемой сектоведения на сегодня является нехватка кадров. "Был в Греции известный сектовед протопресвитер Антоний Алевизопулос, памяти которого посвящена книга "Сектоведение", он умер, и в Греции у него не нашлось достойных преемников. Сейчас самое время для каждого из нас задуматься об этом. Необходимо воспитать тех, кто продолжит наше дело", — сказал Дворкин, слова которого приводит пресс-служба ПСТГУ.
Как ожидается, преподавание будет осуществлять международный профессорский состав из всех православных церквей. Специальный созданный комитет "соберется в ближайшее время и разработает детальную учебную программу для очно-заочных двухгодичных миссионерских курсов со специализацией по сектоведению", уточнили в ПСТГУ.