РПЦ: активизация сектантов в России вынуждает принять специальную программу

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Межправославная образовательная программа по сектоведению на русском и греческом языках будет разработана в ближайшее время в связи с активизацией сектантского движения в России и других странах, к такому решению пришли участники международного совещания в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ПСТГУ), сообщила в пятницу пресс-служба ПСТГУ.

В совещании приняли участие представители ряда поместных православных церквей, викарий патриарха Кирилла епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, сектоведы, религиоведы, профессора, преподаватели российских и зарубежных вузов. Участники заседания высказали озабоченность деструктивными явлениями в религиозной жизни России, а также обратили внимание на "текучесть" целого ряда новых сект, активно перемещающихся внутри славяноязычных стран.

"На Дальнем Востоке до сих пор число зарегистрированных сектантских организаций превышает количество православных организаций. <…> Важно, чтобы все наши программы имели антисектантское направление. Когда человек услышит грамотный, квалифицированный ответ о Православии, у него будет прививка против сект и других религиозных учений", — сказал, в частности, епископ Пантелеимон. По его словам, в области образования "особенно важно сотрудничество братских церквей – Русской, Сербской, Болгарской, Кипрской и Греческой".

Епископ Карпасийский Христофор (Кипр) напомнил, что 10 лет назад была основана всеправославная сеть противосектантских организаций, которая ежегодно проводит конференции и другие мероприятия в разных странах. Так, в сентябре в Польше пройдет десятая юбилейная конференция, которую будет принимать Польская церковь. Тем не менее, квалифицированных и грамотных православных специалистов по сектоведению, признал епископ Христофор, "катастрофически не хватает". Новая программа, по его словам, должна готовить церковные кадры, которые будут специалистами в сектоведении.

И по мнению президента Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александра Дворкина, главной проблемой сектоведения на сегодня является нехватка кадров. "Был в Греции известный сектовед протопресвитер Антоний Алевизопулос, памяти которого посвящена книга "Сектоведение", он умер, и в Греции у него не нашлось достойных преемников. Сейчас самое время для каждого из нас задуматься об этом. Необходимо воспитать тех, кто продолжит наше дело", — сказал Дворкин, слова которого приводит пресс-служба ПСТГУ.

Участники встречи договорились создать общую образовательную программу по сектоведению для людей, уже имеющих, как минимум, бакалавриат по теологии. Программа должна быть создана на двух языках – греческом и русском. ПСТГУ возьмет на себя обучение русскоговорящей аудитории. Грекоговорящая часть будет проходить обучение на Кипре. План новой учебной программы представил профессор Кристос Якову (Кипр).

Как ожидается, преподавание будет осуществлять международный профессорский состав из всех православных церквей. Специальный созданный комитет "соберется в ближайшее время и разработает детальную учебную программу для очно-заочных двухгодичных миссионерских курсов со специализацией по сектоведению", уточнили в ПСТГУ.