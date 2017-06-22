США призвали Турцию уважать историю собора Святой Софии в Стамбуле

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США призывают правительство Турции сохранять статус собора Святой Софии (Айя София) в Стамбуле с учетом ее истории и важности для разных вероисповеданий, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

На регулярном брифинге ее спросили о позиции Вашингтона по поводу проведенной накануне в знаменитом соборе мусульманской молитвы в присутствии турецких правительственных чиновников.

"Собор Святой Софии имеет чрезвычайную важность. Мы призываем правительство Турции сохранять ее статус таким образом, который позволил бы уважать ее сложную историю", — сказала Науэрт.

Далее представителя госдепартамента попросили уточнить, значит ли это, что Вашингтон выступает против превращения собора Святой Софии в мечеть.

"Я этого не говорила. Это сложная история. Мы признаем огромную важность собора Святой Софии для других вероисповеданий. И призываем власти Турции учитывать это", — сказала Науэрт.

Собор Святой Софии в Константинополе более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2016 году президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что во время месяца мусульманского поста Рамадан ежедневно в Святой Софии будут читать Коран. Тогда действия Турции вызвали резкую реакцию во многих странах.