В Москве с 23 по 25 июня перекроют несколько улиц из-за Ураза-байрам

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Несколько улиц в Москве перекроют с 23 по 25 июня в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных мусульманскому празднику Ураза-байрам, сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города в четверг.
Ограничат движение и вблизи Исторической мечети на улицах: Большая Татарская, Старый Толмачевский переулок, Малый Татарский переулок, Климентовский переулок, Озерковский переулок. Вблизи Мечети "Шухада": улица Южнобутовская (участок от Остафьевской улицы до Бунинской аллеи); на Минской улице (на участке от улицы Мосфильмовская до Кутузовского проспекта); на проспекте Андропова напротив дома 11, корпуса 2.
Кроме того, в воскресенье с 04.00 до 11.00 движение транспортных средств будет затруднено на участке вблизи мечетей "Ярдям" и "Инам" по улице Хачатуряна (участок от Алтуфьевского шоссе до улицы Отрадная) в связи с ограничением движения в крайней правой полосе. Также временно будет приостановлена посадка и высадка пассажиров наземного общественного транспорта на данном участке. В этот же день с 07.00 до 08.30 будет закрыта станция метрополитена "Минская" на вход пассажиров.
В день начала Ураза-байрам 25 июня с раннего утра праздничные молитвы начнутся во всех четырех комплексах мечетей города Москвы: в Московской исторической мечети, комплексе мечетей "Инам" и "Ярдям" в Отрадном, Мемориальной и Московской соборной мечетях.
Правительством города для проведения праздника Ураза-байрам также выделены дополнительные временные места: в ЮЗАО — на земельном участке у Физкультурно-оздоровительного комплекса "Изумрудный", в ЮАО — на земельном участке около здания Южного речного вокзала, в ВАО — в павильоне №4 Парка культуры и отдыха "Сокольники".