В Москве с 23 по 25 июня перекроют несколько улиц из-за Ураза-байрам

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Несколько улиц в Москве перекроют с 23 по 25 июня в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных мусульманскому празднику Ураза-байрам, сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города в четверг.

В пятницу с 10.00 до 14.00 движение транспортных средств будет ограничено на Большой Татарской улице (на участке от Старого Толмачевского переулка до Малого Татарского переулка). В воскресенье с 04.00 до 11.00 ограничения движения будут введены: вблизи Московской соборной мечети — на улицах Дурова, Щепкина (участок от улицы Самарская до Садового кольца), Мещанская, улице Гиляровского (участок от Капельского переулка до Садового кольца), в Капельском переулке (участок от проспекта Мира до улицы Гиляровского), а также Выползове переулке в районе дома 7.

Ограничат движение и вблизи Исторической мечети на улицах: Большая Татарская, Старый Толмачевский переулок, Малый Татарский переулок, Климентовский переулок, Озерковский переулок. Вблизи Мечети "Шухада": улица Южнобутовская (участок от Остафьевской улицы до Бунинской аллеи); на Минской улице (на участке от улицы Мосфильмовская до Кутузовского проспекта); на проспекте Андропова напротив дома 11, корпуса 2.

Кроме того, в воскресенье с 04.00 до 11.00 движение транспортных средств будет затруднено на участке вблизи мечетей "Ярдям" и "Инам" по улице Хачатуряна (участок от Алтуфьевского шоссе до улицы Отрадная) в связи с ограничением движения в крайней правой полосе. Также временно будет приостановлена посадка и высадка пассажиров наземного общественного транспорта на данном участке. В этот же день с 07.00 до 08.30 будет закрыта станция метрополитена "Минская" на вход пассажиров.

Священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого они соблюдают строгий пост, начался в этом году 27 мая. На протяжении всего поста верующим (за исключением определенных категорий людей, например, стариков и детей) предписано полностью воздерживаться от еды и питья в течение светлого времени суток. Каждый вечер после молитвы происходит разговение — ифтар. Спустя несколько дней, 25 июня, мусульмане будут отмечать Ураза-байрам (арабское название — "Ид аль-Фитр"). Он является праздником разговения после окончания месяца поста Рамадана.

В день начала Ураза-байрам 25 июня с раннего утра праздничные молитвы начнутся во всех четырех комплексах мечетей города Москвы: в Московской исторической мечети, комплексе мечетей "Инам" и "Ярдям" в Отрадном, Мемориальной и Московской соборной мечетях.

Правительством города для проведения праздника Ураза-байрам также выделены дополнительные временные места: в ЮЗАО — на земельном участке у Физкультурно-оздоровительного комплекса "Изумрудный", в ЮАО — на земельном участке около здания Южного речного вокзала, в ВАО — в павильоне №4 Парка культуры и отдыха "Сокольники".