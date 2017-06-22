Директор музея "Исаакиевский собор" заявил, что продолжит работать с РПЦ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" продолжит работу с Российской православной церковью в рамках ранее заключенного соглашения, заявил директор музея Юрий Мудров.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии призвал деполитизировать вопрос передачи Исаакиевского собора и с уважением относиться к религиозным чувствам людей. По мнению президента, противоречия по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ можно разрешить, обеспечив как музейную, так и религиозную деятельность собора.

В интервью на телеканале "Россия 24" Мудров согласился с корреспондентом, что не стоит больше обсуждать вопрос передачи Исаакиевского собора РПЦ. "Президент сказал замечательно", — отметил Мудров.

"У музея-памятника давно существует соглашение о совместной деятельности (с церковью). Две службы в день, как положено – всенощная и божественная литургия. Они проводятся и будут проводиться", — уточнил Мудров.

По его мнению, музейная деятельность не мешает церковной, и наоборот. "Сегодня, мне кажется, одно другому не очень мешает. При нас работает и Петербургский концертный хор, который раньше был хором Смольного собора… у нас замечательно работает детский центр", — добавил директор.