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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Древний аналог соцсетей обнаружен в египетской Долине царей

14:1322.06.2017
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© РИА Новости / Александр ЕлистратовДолина царей, Луксор, ЕгипетДолина царей, Луксор, Египет
© РИА Новости / Александр Елистратов

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Польские археологи нашли в гробнице фараона Рамзеса VI надписи, оставленные древними путешественниками, которые напоминают комментарии в соцсетях или отзывы на туристических форумах, сообщает портал о науке Science & Scholarship in Poland.

"Я посетил, но мне ничего кроме саркофага не понравилось!"; "Я был поражен!"; "Я не могу прочесть иероглифы!" — вот некоторые из надписей, оставленных в гробнице. Однако она была не единственной "площадкой" для комментариев. 

"Долина царей уже в древности была туристическим направлением. <…> Из более чем 60-ти гробниц, по крайней мере, десять имеют надписи, оставленные древними путешественниками", — сказал археолог и папиролог из Института археологии Варшавского университета Адам Лукашевич.

Тем не менее, усыпальница Рамзеса VI была самой популярной у "комментаторов". В погребальной камере длиной более ста метров Лукашевич обнаружил около тысячи надписей. "Наибольшее число надписей относится к греко-римского периоду, то есть, с момента завоевания Египта Александром Великим в III веке до нашей эры до разделения Римской империи в IV веке нашей эры", — объясняет археолог. 

Чаще всего записи содержали имена людей, имея вид: "Аристотель был здесь". Многие надписи оставлены на уровне чуть ниже потолка гробницы. По мнению Лукашевича, это связано с тем, что вход в камеру был долгое время завален песком, поэтому древние туристы ползком проникали в нее. 

Луксор, Долина Царей
© Фото : Peter J. Bubenik
Ученые заявили о "важном открытии" в Долине царей Древнего Египта

Кроме того, стены гробницы содержат настоящие дискуссии, по аналогии с современными соцсетями. Например, археологи нашли надпись, в которой посетитель восхищается содержанием иероглифического текста. Другой посетитель оставил под этой надписью фразу: "Я не могу прочесть эту надпись!". Третий человек оставил под этой записью свою: "Почему вам не все равно, что вы не можете читать иероглифы, я не понимаю вашего беспокойства!", — делится профессор Лукашевич. 

Однако античные "отзывы" далеко не всегда оставлялись просто так. Например, путешественники могли писать свои имена в ритуальных целях.

"Они вписали свои имена в центр солнечного диска, который символизировал одного из богов", — замечает специалист. 

Кроме того, древние туристы оставляли различные данные о себе – например, место проживания и род занятий. Ученые выяснили, что гробницы посещали преимущественно жители соседних с Египтом стран. Их род занятий был разным – от философов и врачей до префектов римского императора.

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