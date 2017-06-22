Археологи нашли "старшего брата" Стоунхенджа

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Археологи обнаружили в Уэльсе уникальный курган возрастом около пяти тысяч лет, который по своей конструкции очень похож на знаменитый Стоунхендж, сообщило издание The Guardian.

Курган Брин-Келли-Ди обнаружили еще в 1865 году, однако полноценные раскопки удалось провести лишь в течение последних трех лет. Ученые выяснили, что курган отличался масштабом, сопоставимым со Стоунхенджем. В течение одной тысячи лет Брин-Келли-Ди служил как ритуальным, так и погребальным местом. Некоторые погребальные камеры были сооружены специально для проведения ритуалов в день летнего солнцестояния. Солнечный свет проникал в них только в этот день.

"Мы узнали, что Брин-Келли-Ди имеет куда более сложный ландшафт, чем считалось ранее", — делится Серен Гриффитс, археолог из Университета Центрального Ланкашира.

Кроме того, ученые обнаружили более десятка образцов наскальной живописи, а также различные инструменты из кремния. Данные радара показали, что под землей находится целая сеть захоронений.

Курган Брин-Келли-Ди старше Стоунхенджа примерно на 500 лет. Оба памятника относятся к эпохе позднего неолита.