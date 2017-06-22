МИД Греции осудил чтение Корана в соборе Святой Софии в Стамбуле

АФИНЫ, 22 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство иностранных дел осудило чтение Корана и молитвы в соборе Святой Софии (Айя София) в Стамбуле.

"Мы осуждаем чтение Корана и проведение молитв в присутствии главы директората по делам религии Турции в Айя София, которое транслировалась по государственному телевидению Турции", — говорится в заявлении греческого МИД.

"Собор Святой Софии является памятником, признанным ЮНЕСКО в качестве мирового культурного наследия. Попытка превращения его в мечеть, читая там Коран, совершая молитвы и другие действия, оскорбляет все международное сообщество, которое должно отреагировать на это", — заявило внешнеполитическое ведомство.

Как считают в Афинах, это вызов религиозным чувствам христиан во всем мире и тех, кто чтит наследие человечества, сделанный в то время, когда следует поощрять межрелигиозный диалог, а не подрывать его.

"Мы призываем Турцию продемонстрировать поведение современной и демократической страны и защитить экуменический характер Святой Софии, уважать давнюю традицию этого памятника", — говорится в заявлении.

Собор Святой Софии в Константинополе более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2016 году президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что во время месяца мусульманского поста Рамадан ежедневно в Святой Софии будут читать Коран. Тогда действия Турции вызвали резкую реакцию во многих странах мира.