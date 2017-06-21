Патриарх Илия: дело протоиерея Мамаладзе направлено на дискредитацию Грузии

ТБИЛИСИ, 21 июн — РИА Новости. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II считает, что дело об аресте протоиерея Георгия Мамаладзе по обвинению в подготовке убийства секретаря-референта патриарха Шорены Тетруашвили, направлено на дискредитацию Грузии, сообщил журналистам брат задержанного Торнике Мамаладзе после встречи с его святейшеством. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Мамаладзе задержали 10 февраля в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию. Тогда в Германии на лечении находился Илия II, которого, среди прочих, сопровождала Тетруашвили. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире — кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов. Семья Мамаладзе несколько месяцев добивалась встречи с патриархом.

"Как вам известно, патриарх зафиксировал ту же позицию, что и после прибытия из Германии, и сказал, что от отца Георгия никогда не слышал ничего плохого и все это является делом дискредитации Грузии", — сказал Торнике Мамаладзе.

По словам брата Георгия Мамаладзе, отец Давид Чинчараули, который проживает вместе с патриархом в одной келье, не раз пытался прервать их разговор.

"Отец Давид Чинчараули старался прекратить мой разговор и вклинить вопросы, на что я категорически говорил, что хочу беседовать с патриархом. Отец Давид Чинчараули вставал у меня за спиной, клал на меня руку и почему-то держал меня и говорил, что все будет хорошо", — добавил брат задержанного протоиерея.

Дело Мамаладзе уже рассматривается в суде, но при закрытых слушаниях.

Протоиерей обвиняется в подготовке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений или по найму и в незаконном хранении и приобретении огнестрельного оружия. Ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы.