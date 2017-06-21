Фильм с исполнителем роли Николая II в "Матильде" покорил евреев

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Третий Московский еврейский кинофестиваль объявил лауреатов – лучшей художественной полнометражной картиной стал "Вчерашний расцвет" с немецким актером Ларсом Айдингером, который также сыграл роль Николая II в скандально известной "Матильде".

"Жюри под председательством Павла Лунгина, в которое вошли Игорь Угольников, Дмитрий Астрахан, Юлия Ауг, Артем Виткин, Елена Хазанова и Аркадий Укупник, вручило четыре награды и специальный приз", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России.

Кинокартина "Вчерашний расцвет" режиссера Криса Крауса посвящена изучению событий Холокоста. Остальные награды кинофестиваля между собой распределили следующие фильмы: "Кто теперь меня полюбит?" (Израиль, Великобритания) — приз за лучший полнометражный документальный фильм; "Другими словами" (Израиль) — лучшая художественная короткометражка фестиваля; "Скрипка Джо" (США) – награда в номинации "Лучший документальный короткометражный фильм". Спецприз жюри вручили украинскому фильму "Песнь песней".

В рамках фестиваля почетный приз "За выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России" получил режиссер Андрей Кончаловский. На закрытии киносмотра зрителям показали фильм Павла Чухрая "Холодное танго", с которого начался фестиваль "Кинотавр" в Сочи. Картина рассказывает о Великой Отечественной войне и Холокосте в Литве.

Фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер.

Представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "Матильда" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в Минкультуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного Церковью императора Николая II.