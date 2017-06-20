Поклонская опровергла информацию, что заказала книгу "Ложь "Матильды"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла информацию, что она якобы заказала написать книгу, посвященную критике фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда".

Ранее интернет-издание ZNAK сообщало, что в Церковной лавке Патриаршего подворья, расположенного в Екатеринбурге возле Храма-на-крови, в продаже появилась книга "Ложь "Матильды". По информации данного СМИ, книга написана кандидатом исторических наук и одним из исследователей эпохи Николая II Романова Петром Мультатули по заказу Поклонской.

"Заказов на издательство книг от меня не было. Как я и говорила ранее, было депутатское обращение к Мультатули П. В. и Боханову А. Н., как и к другим экспертам — докторам наук, с просьбой провести историческую экспертизу сценария фильма", — заявила Поклонская РИА Новости.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер.

Представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "Матильда" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.