Лидер "Ночных волков" польщен вниманием к своей организации со стороны США

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Глава Всероссийского мотоклуба "Ночные Волки" Александр Хирург Залдостанов заявил, что с безразличием отнесся к новости о том, что минфин США ввел против его организации санкции.

В санкционный список минфина США попал байк-центр, находящийся в Москве на улице Нижние Мневники, 110. Основатели байк-центра — мотоклуб "Ночные волки".

"Для меня это совершенно безразличная новость. Мне плевать какие санкции против нас они вводят и то, что они бесятся. Но с другой стороны мне приятна эта оценка врагов нашей деятельности. Но это не заставит меня изменить мое мировоззрение", — сказал РИА Новости Залдостанов.

Санкции, по его словам, ни на что не повлияют.

"Для меня приятно такое внимание к нам. Значит, мы, видимо, делаем что-то достойное, что-то большое – и у нас получается", — заверил он.

Сенат США 15 июня завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Также предлагается рассмотреть возможность распространения ограничений на суверенный долг РФ.