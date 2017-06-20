Назван самый популярный в мире туристический маршрут

Алтарь святого Иосифа в соборе святого Петра в Ватикане

Алтарь святого Иосифа в соборе святого Петра в Ватикане

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Портал о путешествиях TripAdvisor назвал самый востребованный тур — больше всего туристов привлекают достопримечательности Ватикана, сообщает британское издание Daily Mail.

Маршрут длительностью в три часа состоит из трех пунктов – музеи Ватикана, базилика святого Петра и Сикстинская капелла. В последних двух регулярно проводятся богослужения.

Вторую и третью строчки занимают экскурсии по Риму – пешая и автобусная соответственно. На четвертой позиции находится речной круиз по Чикаго. На пятом месте – пешая прогулка по Ватикану.

С 1929 года Ватикан обладает статусом независимого города-государства, чьим правителем является папа Римский. В экономике Ватикана туризм является одной из основных статей дохода.