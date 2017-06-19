Мощи одного из основателей монашества могут доставить из Египта в Россию

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Русская православная и Коптская церкви обсуждают возможность принесения в Россию из Египта мощей одного из основателей монашества, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

"Мы обратились с таким предложением к Коптской церкви, и сейчас этот вопрос находится в стадии решения", — сказал Волков.

Он уточнил, что патриарх Кирилл обсуждал эту тему с коптским патриархом Тавадросом II. Также данный вопрос поднимался в ходе встречи в прошедшее воскресенье в храме Христа Спасителя предстоятеля РПЦ с делегацией монашеского духовенства Коптской церкви. "Патриарх еще раз подтвердил нашу готовность и стремление Русской церкви, чтобы мощи одного из основоположников египетского монашества были принесены в пределы Русской православной церкви", — добавил Волков.

На встрече с делегацией коптских монахов патриарх Кирилл обратил внимание на то, что сейчас из итальянского города Бари в Москву привезена часть мощей святителя Николая. "Может быть, вы уже видели эти очереди людей, которые стоят, чтобы приложиться к мощам. По итогам поездки нашей монашествующей группы в Египет к вам (в ноябре 2016 года – ред.) возникла одна идея, которой я хотел бы с вами поделиться. Это идея принесения в Россию мощей одного из основателей египетского монашества", — сказал патриарх, слова которого приводит патриаршая пресс-служба.

Других подробностей в патриархии не уточнили.

Коптская делегация прибыла в Москву с целью совершения паломничества по православным обителям России в соответствии с решением патриархов Кирилла и Тавадроса II. Данная поездка является ответным визитом — в ноябре прошлого года делегация Русской церкви совершила паломничество к общехристианским святыням Египта.

Христианское монашество первоначально возникло в Египте, примерно в III–IV веках. Основателями монашеской традиции являются святые Антоний Великий, Пахомий Великий, Макарий Великий.