В здании христианской церкви в Берлине открылась "либеральная мечеть"

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В Берлине открыли "либеральную мечеть", где, вопреки традиции, мужчины и женщины могут молиться вместе, сообщает Associated Press.

Открытия такой мечети более восьми лет добивалась правозащитница Сейран Атес, дочь турецких мигрантов. Молельное помещение располагается на третьем этаже старой лютеранской церкви.

"Этот проект давно назревал. Сейчас очень много исламистского террора и столько зла, совершаемого якобы во имя моей религии, <…> поэтому важно, чтобы мы, современные и либеральные мусульмане, публично показывали наши лица", — делится Атес.

Первую молитву в здании совершила женщина-имам Ани Зонневельд. Совместно молиться здесь могут также сунниты и шииты.

Мечеть назвали в честь исламского философа Ибн Рушда и немецкого писателя Иоганна Вольфганга Гете. Молельня находится в мигрантском районе Берлина.