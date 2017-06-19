Крупнейшая православная служба помощи заявила о трудностях с финансами

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Православная служба помощи "Милосердие" заявила о нехватке средств на ряд своих проектов и просит всех неравнодушных поддержать своих подопечных.

"Наши проекты испытывают трудности с финансированием, и нам очень нужна дополнительная поддержка. Общий финансовый кризис 2015-2016 годов заставил часть наших крупных благотворителей сократить свои пожертвования, и пока не все потери нам удается восполнить. Господь до сих пор не оставлял нас, спасала "подушка безопасности" — неожиданные крупные взносы, наши сотрудники добивались получения грантов и субсидий. Но сейчас наши резервы почти исчерпаны", — обратился руководитель службы "Милосердие" епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

По его словам, "пик финансовых трудностей" приходится на октябрь этого года. Сейчас служба ведет переговоры с крупными жертвователями и сокращает издержки. Все 27 проектов службы существуют на пожертвования.

"Мы не можем оставить без помощи наших подопечных: самых слабых и нуждающихся! Нашей помощи по-прежнему ждут тяжелобольные — и дома, и в больницах, нам по-прежнему надо покупать им лекарства, перевязочные материалы, а кому-то – и продукты", — отметил епископ.

"Сейчас мы подаем сигнал бедствия: помогите! И даже не нам – а нашим подопечным: детям, старикам, инвалидам, бездомным, всем, кто не один десяток лет приходит к нам, чтобы выжить", — заявил глава службы помощи "Милосердие".