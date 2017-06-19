Спикер парламента Грузии и патриарх обсудили идею конституционной монархии

ТБИЛИСИ, 19 июн — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Идея установления конституционно-монархической формы правления стало одним из вопросов, которые обсудили во время встречи патриарх всея Грузии Илия Второй, спикер парламент Ираклий Кобахидзе и председатель комитета по юридическим вопросам Ека Беселия, сообщили в понедельник в патриархии.

Во время воскресной литургии Илия Второй выступил с инициативой об установлении в стране конституционно-монархической формы правления. По его словам, "конституционная монархия приносит спокойствие стране". При этом патриарх добавил, что данное решение не может быть принято "сегодня-завтра".

"Председатель парламента и госпожа Ека ознакомили патриарха с конституционными изменениями. В том числе разговор коснулся вопроса идеи конституционной монархии… Детального рассмотрения не было, встреча продлилась всего 20 минут", — заявил в понедельник журналистам спикер патриархии Михаил Ботковели.

Он добавил, что в ходе встречи Кобахидзе и Беселия сообщили о намерениях вынести вопрос конституционной монархии на всеобщее общественное рассмотрение.

"Позиция патриарха была такова, что он смотрит с надеждой на тему конституционной монархии и считает, что это внесет в историю государственности особую роль, если, конечно, же, данная идея будет приемлема для общества", — сказал Ботковели.