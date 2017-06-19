Евреи Европы осудили атаку на прихожан лондонской мечети

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор резко осудил новую атаку в Лондоне, говорится в сообщении ЕЕК.

Фургон в ночь на понедельник совершил наезд на людей на севере Лондона, возвращавшихся из мечети с ночной молитвы. Полиция сообщила, что в результате инцидента погиб один человек, 10 ранены, восемь из них госпитализированы. По подозрению в совершении предумышленного убийства задержан 48-летний мужчина.

"В Лондоне снова произошла трагедия, целью жестокого нападения террориста стали верующие у мечети на севере Лондона. Мы осуждаем эту кровавую и бесчеловечную атаку, целью которой очевидно было усиление напряженности в Великобритании. Мы скорбим и сочувствуем всем невинным жертвам террора", — приводит пресс-служба ЕЕК слова Кантора.

По его словам, атака на одну религию является атакой на все религии. "Представители всех народов и конфессий должны сплотиться в противостоянии глобальному злу — террору", — подчеркнул президент ЕЕК.