Собранную на средства конфессий РФ гумпомощь доставят в Сирию 22 июня

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Гуманитарный груз, собранный на средства российских религиозных общин, доставят в сирийскую Латакию 22 июня, затем его распределят по сирийским городам, сообщил РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

В апреле 2017 года Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации была образована межрелигиозная Рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии. В нее вошли представители как христианских конфессий, так и мусульманских общин России.

"Груз отбудет из Москвы 22 июня бортом Минобороны. Он прибудет в Латакию. Затем его будут транспортировать по Сирии в Алеппо и еще какие-то точки. Раздача будет происходить либо 23 июня, либо 24 июня, если ничего по срокам не сдвинется", — сообщил Игумнов.

В Сирию доставят 20 тонн продуктов и медицинских средств первой необходимости. Представитель РПЦ отметил, что эта партия является лишь первой.

"Собранные средства превышают ту сумму, которая была затрачена на первую партию груза. Грубо говоря, один самолет мы укомплектовали, но еще средства остаются, поэтому будут и другие партии", — объяснил он.

Параллельно с этим, как сообщил секретарь ОВЦС, 23 июня в ливанском Бейруте пройдет круглый стол с участием членов межрелигиозной рабочей группы и представителей местных конфессий, "где стороны обсудят дальнейшие проекты".

Каждая конфессия, рассказал иеромонах, собирала средства на гумпомощь самостоятельно. "Относительно Русской православной церкви я могу сказать, что святейшим патриархом Кириллом в мае было дано благословение, чтобы те средства, которые московские приходы планировали потратить на закупку цветов к дню его тезоименинства (именин – ред.), были направлены на специально созданный счет для этой акции. Эти средства заложили основу тех денег, которые были собраны Русской церковью", — рассказал собеседник агентства.

Глава региональной делегации в России, Белоруссии и Молдавии Международного комитета Красного Креста (МККК) Магне Барт ранее сообщил, что Сирия испытывает огромную потребность в гуманитарной помощи, которая сейчас превышает возможности всех международных организаций, работающих в этой стране. По словам Барта, в настоящее время гуманитарная операция МККК в Сирии является самой объемной из соответствующих миссий Красного Креста. По его данным, около половины населения Сирии являются беженцами, включая внутренне перемещенных лиц.