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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Счет Порошенко: как Киев борется с "москальской" церковью

09:0018.06.2017
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© РИА Новости / Григорий КостинПерейти в фотобанкАкция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в КиевеАкция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве
© РИА Новости / Григорий Костин
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Антон Скрипунов

В течение последних трех лет украинцев постоянно кормили данными социологических исследований, которые все как одно утверждали: каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) никто не поддерживает, у нее мало храмов и т.д. И вдруг Минкульт Украины публикует диаметрально противоположные данные: оказывается, УПЦ МП явялется самой крупной религиозной организацией страны.

А ведь еще весной Церковь обвиняла министерство в заказных телесюжетах, принижающих ее реальное влияние на общество: официальному Киеву, помимо репрессивных законов и штурмующих православные храмы националистов, нужно было создать в сознании простых граждан нужную картинку.

В реальности и на бумаге

В отчете министерства приведены данные не только по приходам, но и по духовенству. Так, из общего числа духовенства всех представленных на Украине конфессий треть священнослужителей принадлежит к УПЦ МП. А к самозваному "Киевскому патриархату"  (КП) относятся 5264 прихода с прямо пропорциональным этому показателю числом духовенства.

"Официальная статистика Министерства культуры Украины подтверждает неоспоримый факт — несмотря на масштабные притеснения прав и свобод верующих УПЦ, зафиксированных международными мониторинговыми организациями, Украинская православная церковь является крупнейшей религиозной организацией, имеющей динамичное развитие и духовный потенциал. Ведь количество ее верующих, которые решили полностью посвятить себя служению Богу в священстве и монашестве в десятки раз превышает таковую же статистику в других религиозных организациях", — прокомментировал данные глава Информационно-просветительского отдела УПЦ МП епископ Ирпенский Климент.

Но данные Минкульта не были широко растиражированы в СМИ — в отличие от соцопросов, которые активно публиковались перед обсуждением скандальных законопроектов №4511 и №4128, позволяющим полностью контролировать УПЦ МП.

Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве
© РИА Новости / Григорий Костин
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Две трети украинцев против вмешательства властей в церковные дела
Особую известность приобрело исследование украинского социологического Центра имени Разумкова. Респондентам были заданы несколько вопросов, среди которых: "К какой религиозной организации вы себя относите?"; "Кому из лидеров религиозных организаций вы доверяете/не доверяете больше всего?"; "Считаете ли вы необходимым создание единой поместной православной церкви на Украине?".
И какая же организация, согласно результатам исследования, оказалась самой крупной и авторитетной? Конечно же, "Киевский патриархат" — к нему себя отнесли 39,5% опрошенных. А наибольшим индексом доверия (26,2) обладает ее глава — "патриарх" Филарет Денисенко. Паству же УПЦ МП составляют 23,3% верующих, а митрополита Онуфрия якобы вообще никто не люби —, его индекс доверия равняется 5,3.

"Люди боятся сказать правду"

Похожие данные неоднократно приводили и другие социологические службы — Социологическая группа "Рейтинг", Киевский международный институт социологии, фонд "Демократические инициативы". Украинские социологи убеждены в том, что КП имеет паству во всех регионах страны, даже в неподконтрольных официальному Киеву.

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время молитвы за Украину
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Церковный блеф: зачем Порошенко православная карта в политической игре
"В тех регионах, в которых абсолютное большинство составляют храмы Московского патриархата, люди себя относят к "Киевскому патриархату". Им кажется логичным, если они живут на Украине, "принадлежать" к этой церкви", — утверждала еще в 2015 году глава фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина. Стоит отметить, что эта организация активно участвовала в обоих Майданах.

В большинстве исследований вторым по численности за "КП" идет группа "просто православных" (или "православные, не относящих себя к какой-либо церкви") — в среднем 25%. 

"По некоторым вопросам видно, что они специально сформулированы так, чтобы преуменьшить роль канонического православия в украинской общественной жизни", — отмечает политолог Виталий Лейбин.

Это касается и варианта "просто православные", потому что причислить себя к ним "в условиях военной агитации" безопаснее всего. То есть, 25% "просто православных" на самом деле относятся к УПЦ МП и просто опасаются заявлять об этом публично.

Иными словами, украинская социология откровенно обслуживает интересы официального Киева, в ущерб научности. А ведь любой специалист в этой области скажет, что правильно составленные вопросы и варианты ответов являются залогом корректного исследования.

"Всем понятно, что УПЦ МП держит в украинском конфликте нейтралитет, в то время как некоторые другие христианские конфессии этого не делают. Украинская греко-католическая церковь, Украинская автокефальная православная церковь и "Киевский патриархат" открыто поддерживают так называемую антитеррористическую операцию и служат капелланами в действующей украинской армии. Понятно, что на фоне такой военной агитации опросы могут давать большую погрешность", — объясняет эксперт.

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"Опросы, которые сейчас появились, целиком подстроены под социальную задачу. Правящие элиты всерьез — даже быстрее, чем от них ожидали — хотят изменить культурно-национальный код своей страны в сторону национального проекта. Вселенский интернационализм Русской православной церкви им мешает, они хотят поместную. Поэтому некоторые вопросы составлены так, чтобы преуменьшить роль канонического православия в украинской общественной жизни", — полагает Лейбин.

Батальон Азов и православные верующие. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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"К сожалению, те заказные социологические опросы, на которые ссылаются "Киевский патриархат" и лоббисты антицерковных законопроектов, не показывают реальной картины и призваны не отображать, а формировать определенное общественное мнение", — отмечает глава Юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

Между тем, события июля прошлого года, ставшие настоящим шоком для украинских властей, показали всю бессмысленность подобных игр в "социологию": тогда УМЦ МП призвала верующих совершить Всеукраинский крестный ход любви, мира и молитвы за Украину и, таким образом, четко обозначила свою роль примирителя разделенного общества. До начала шествия многие полагали, что его все проигнорируют. Однако когда до Киева дошли порядка 100 тысяч верующих, там не на шутку перепугались. И вновь, от бессилия, начали манипулировать данными.

"Число участников (крестного хода УПЦ МП в Киеве — ред.) было 11-12 тысяч человек максимум", — уверял журналистов советник главы украинского МВД Зорян Шкиряк.

А вот в аналогичном шествии КП, прошедшем 28 июля — на следующий день после Всеукраинского хода — он насчитал 17 тысяч участников. В самом "патриархате" заявили о 30 тысячах, а некоторые СМИ говорили о 35 тысячах.

Празднование 1026-й годовщины Крещения Руси в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
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УПЦ заявила о провокациях во время крестного хода на Украине
Всеукраинский крестный ход — наиболее яркий из множества других примеров того, что паства УПЦ МП весьма многочисленна и обладает огромным мобилизационным потенциалом. Чего стоит только молебен "о вразумлении депутатов" у стен Верховной Рады 18 мая, когда планировалось рассмотреть антицерковные законопроекты. Буквально в течение одного часа на него собралось порядка 10 тысяч верующих.

Похоже, теперь украинским властям и лично президенту Порошенко ничего не остается кроме того, как "формировать общественное мнение": запугать верующих радикалами с металлическими прутьями и цепями не получается — им все равно удается отстоять свои храмы. Попытка загнать Церковь в угол с помощью законов провалилась — они возмутили весь мир. А на вопрос, удастся ли направить умы украинцев в нужное русло, чтобы, как заявляли в КП, "поместную церковь создал сам народ", есть лишь два варианта ответа: "скорее нет" и "нет".

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Религия и мировоззрение
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