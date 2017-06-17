Папа Римский и Меркель обсудили климат и Африку и обменялись подарками

РИМ, 17 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск принял в субботу канцлера Германии Ангелу Меркель, нынешняя встреча стала для них уже шестой.

В ходе 40-минутной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана стороны обсудили климат и выполнение Парижских соглашений, необходимость больших усилий Евросоюза для помощи африканскому континенту.

По словам Меркель, они также коснулись темы предстоящего саммита "двадцатки" в Гамбурге, отмечают итальянские СМИ.

"В ходе теплых дискуссий были отмечены хорошие и плодотворные отношения между Святым престолом и Германией. Обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес с акцентом на встречу G20 в Гамбурге. Стороны согласились с необходимостью уделить особое внимание ответственности мирового сообщества в борьбе с бедностью и голодом, глобальной угрозой терроризма и изменениями климата", — сообщает служба печати Святого престола.

Отмечается, что папа Франциск выразил Меркель соболезнования в связи с кончиной экс-канцлера Германии Гельмута Коля.

В завершении встречи канцлер ФРГ подарила понтифику набор аргентинских сладостей и коллекцию дисков с классической музыкой, в частности, произведений Бетховена.

Папа в ответ вручил ей небольшую бронзовую статуэтку с символом мира — оливковой ветвью и три главных документа, обнародованных в ходе нынешнего понтификата. Речь идет о переведенных на немецкий язык папской энциклике Laudato sii, посвященной проблемам экологии, документе Evangelii gaudium о роли Евангелия и увещании Amoris laetitia по проблемам семьи.