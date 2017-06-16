Патриарх призвал власти Москвы выделять под храмы больше земли

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал столичные власти увеличить площадь участков, выделяемых под строительство храмов, до 0,7 гектаров.

В пятницу под председательством предстоятеля Русской православной церкви состоялось заседание попечительского совета по программе строительства 200 храмов в Москве. На мероприятии также присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Хотел бы обратиться к городу с просьбой об увеличении размера земельных участков, которые предоставляют сегодня под строительство храмов, до 0,7 гектаров", — сказал патриарх.

По его словам, пока в условиях плотной городской застройки многие выделенные под строительство земельные участки имеют "весьма ограниченную территорию".

"Если есть возможность увеличить участок, то этим необходимо воспользоваться", — подчеркнул первоиерарх.

По данным, которые ранее приводил депутат Госдумы РФ, советник мэра Москвы и патриарха по вопросам строительства храмов Владимир Ресин, на сегодняшний день в рамках "Программы 200" в столице построен 41 храм, в том числе четыре на новой территории Москвы. В настоящее время строятся еще 47 храмов, из них восемь — на новых территориях Москвы.