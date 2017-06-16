Патриарх Кирилл: священники и иерархи не должны ездить на дорогих машинах

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал представителей духовенства не использовать дорогих иномарок, даже если им их дарят.

В конце мая общественный резонанс вызвала история с епископом Ливенским и Малоархангельским Нектарием (Орловская епархия), пользующимся автомобилем Land Cruiser V8 стоимостью 6 миллионов рублей.

"Мы действительно повод даем иногда (к критике Церкви — ред.) глупостями своими. Вот постоянно нас обвиняют за автомобили… Но ведь даже если дарят дорогой автомобиль — не нужно на нем ездить, не нужно ездить на дорогих автомобилях! Сегодня уровень автомобильной промышленности такой, что даже автомобиль среднего класса — достаточно комфортный и безопасный", — сказал патриарх.

По его словам, когда у храмов "целые кавалькады дорогих лимузинов — это, конечно, вызывает у людей реакцию".

"Даже, может быть, кто-то и внимания бы не обратил — так ему помогут обратить на это внимание. Ну и так по списку — не только машины. Мы не должны забывать об ответственности", — отметил предстоятель РПЦ, добавив, что иерархи не имеют права "вносить соблазны".