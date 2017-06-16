Патриархия Грузии поссорилась с Азербайджаном из-за Ave Maria

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Грузинская православная церковь обратилась к властям Азербайджана с требованием изъять из эфира телеканала arb видео, снятое в грузинском храме Святого Георгия в Курмухи и оскорбляющее религиозные чувства православных верующих.

Телеканал arb выпустил в эфир очередную серию передачи "Фернандо в городе", в которой ведущий, путешественник, посещает грузинский храм. В какой-то момент из алтаря выходит мужчина и исполняет Ave Maria Шуберта. Грузинский патриархат убежден, что это видео оскорбляет чувства православных верующих.

"Обращаемся к властям Азербайджана и просим духовного лидера — его превосходительство шейх-уль-ислама Аллахшукюра Паша-заде — своевременно расследовать факты и принять соответствующие меры для искоренения существующего отношения. Полагаем, дружеские отношения между нашими странами и религиозными лидерами станут предпосылкой для своевременного исправления положения", — говорится в послании Грузинской церкви, опубликованном на ее сайте.

В патриархии отметили, что это уже не первый случай, когда с храмом Святого Георгия в Курмухи обходятся неуважительно. Так, в 2015 году телекомпания atv сняла сюжет, в котором мужчина и женщина пытаются выкрасть из храма сокровище и дерутся со священнослужителями.