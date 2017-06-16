Мясной халифат: что мешает российскому халялю завоевать Ближний Восток

Индустрия дозволенной для мусульман продукции — халяля — неуклонно растет. К 2020 году ее годовой объем может составить 1,6 триллиона долларов (такие данные приводятся на проходящей сейчас Всемирной недели халяльной индустрии). И самую большую ее долю занимает мясная продукция.
Россия не отстает от мейнстрима и готова заполонить халяльной едой прилавки магазинов не только у себя, но и в странах исламского мира. Однако в последние три года — с того момента, как об этом заговорили всерьез — в прессе регулярно появляются очень противоречивые оценки развития у нас этой индустрии. О том, что мешает российскому халялю стать мировым лидером и почему он до сих пор нечасто встречается даже в магазинах внутри страны — в материале РИА Новости.
"Мизерный объем"
Требования к халялю — особенно к мясу — достаточно жесткие. Животное в момент забоя должно быть в сознании. Ему перерезают сонную артерию и выпускают кровь, произнося при этом имя Аллаха.
За тем, чтобы забой совершался правильно и халяльное мясо не хранилось вместе со свининой, следят инспекторы из центра сертификации. Наличие сертификата дает производителям право размещать на упаковке продукта логотип "Халяль".
"Несмотря на кризис, индустрия развивается и количество предприятий, обращающихся за сертификатами, увеличивается", — отмечает генеральный директор Международного центра стандартизации и сертификации "Халяль" (МЦСиС) Совета муфтиев России (СМР) Айдар Газизов.
"Более-менее плановому экспорту российской продукции всего около двух лет. Поэтому надо понимать, что основные игроки — это та же самая Бразилия, которая миллионами тонн выгружает мясо. Наш объем — это мизер, по сравнению с этим. Но в то же время мы конкурентоспособны, это однозначно. Логистика, цена-качество устраивают наших партнеров", — рисует неоднозначную картину Газизов. Очень многое, по его словам, сыграл обвал валюты в 2014 году.
"Правила ислама ограничивают рынок"
Завоеванию Россией исламского рынка мешает еще одно обстоятельство, являющееся проблемой абсолютно для всех производителей. Дело в том, что критерии халяльности появились еще много веков назад, когда уровень потребления не был даже близок к современному.
"Каноны шариата предполагают отсутствие электрического убоя. Их выполнить невозможно, если мы говорим о больших производствах", — сетует руководитель службы стратегического маркетинга Группы агропредприятий "Ресурс" Валерий Кайгородов.
При соблюдении норм халяльности производительность равняется примерно 15% от нормы. Поэтому, по словам Кайгородова, такой способ производства — забой живьем — могут себе позволить лишь мелкие предприятия. "Но они в экспорте не сильны. У них нет ни отдела внешнеэкономической деятельности, ни контрагентов, ни покупателей за рубежом", — объясняет он.
"Например, бразильцы поставляли на Ближний Восток свою халяльную продукцию, но как только инспекция обнаружила, что вся "халяльность" была только на бумаге, арабы остановили действие сертификатов. И чтобы продолжать поставлять на арабский рынок халяльную продукцию, бразильские производители были вынуждены устранять все недочеты", — рассказывает специалист.
"Каноны шариата искусственно ограничивают предложение, хотя рынок ежегодно растет на 40%. Кто-то говорит, что это лоббирование интересов определенного круга арабских производителей", — добавляет он.
Впрочем, вопрос засилья архаизмов в индустрии все же обсуждается. На данный момент центры сертификации пересматривают правила с учетом новых требований — халяль теперь рассматривают как стандарт качества, а не как религиозный канон.
"Одно из новых требований к халялю — отсутствие запрещенного в нашей стране ГМО. Поэтому мы здесь выгодно отличаемся от производителей из той же Бразилии или Америки", — обнадеживает Кайгородов.
"Халяльность мяса — 25-й вопрос"
"Прежде всего, проблема в отсутствии понятных правил игры со стороны органов сертификации халяль. Отсутствует единый всероссийский стандарт "халяль". Это приводит к тому, что компании-производители не могут определить, у кого более "правильный" сертификат и затягивают с принятием решения", — обращает внимание советник СМР по исламской экономике и финансам Мадина Калимуллина.
Еще одна причина, по ее мнению, в том, что у крупных кампаний нет маркетинговых стратегий по халяльному направлению. А малый бизнес "не в состоянии ни по маркетинговому бюджету, ни по производственным мощностям обеспечить внутренний рынок".
"Мы широко не видим не только халяльную, но и какую-нибудь условную "православную" продукцию. Все таки, у нас общество на самом деле светское, даже с учетом приезжих. Поэтому религиозные каноны соблюдаются лишь поверхностно, на бытовом уровне. Халяль на практике обычно означает не более чем то, что предлагаемое мясо — не свинина, а говядина. А уж как оно забивалось — это для большинства 25-й вопрос", — предполагает член Экспертного совета по развитию конкуренции при Правительстве РФ, старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков.
"Популярно не только у мусульман"
Однако в Совете муфтиев не соглашаются с тем, что халяль в РФ не востребован. Напротив, считают там, его популярность неуклонно растет. И бесспорным лидером потребления такой продукции является Москва.
"Отношение к еде среди мусульман очень ответственное. Люди могут не совершать молитву или не соблюдать другие предписания, но к питанию, насколько я знаю, всегда было трепетное отношение. Не менее 90% мусульман стараются употреблять продукцию халяль", — обращает внимание первый зампред СМР, глава Духовного управления мусульман Подмосковья Рушан Аббясов.
"Но сегодня халяль как дополнительный знак качества очень популярен и у немусульман. Сам в магазине неоднократно видел, как наличие этой маркировки влияло на выбор людей", — делится муфтий.