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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Мясной халифат: что мешает российскому халялю завоевать Ближний Восток

12:2716.06.2017
(обновлено: 12:41 16.06.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПервая Московская международная выставка Халяль. Архивное фотоПервая Московская международная выставка Халяль. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Антон Скрипунов

Индустрия дозволенной для мусульман продукции — халяля — неуклонно растет. К 2020 году ее годовой объем может составить 1,6 триллиона долларов (такие данные приводятся на проходящей сейчас Всемирной недели халяльной индустрии). И самую большую ее долю занимает мясная продукция.

Россия не отстает от мейнстрима и готова заполонить халяльной едой прилавки магазинов не только у себя, но и в странах исламского мира. Однако в последние три года — с того момента, как об этом заговорили всерьез — в прессе регулярно появляются очень противоречивые оценки развития у нас этой индустрии. О том, что мешает российскому халялю стать мировым лидером и почему он до сих пор нечасто встречается даже в магазинах внутри страны — в материале РИА Новости.

"Мизерный объем"

Требования к халялю — особенно к мясу — достаточно жесткие. Животное в момент забоя должно быть в сознании. Ему перерезают сонную артерию и выпускают кровь, произнося при этом имя Аллаха.

За тем, чтобы забой совершался правильно и халяльное мясо не хранилось вместе со свининой, следят инспекторы из центра сертификации. Наличие сертификата дает производителям право размещать на упаковке продукта логотип "Халяль".

"Несмотря на кризис, индустрия развивается и количество предприятий, обращающихся за сертификатами, увеличивается", — отмечает генеральный директор Международного центра стандартизации и сертификации "Халяль" (МЦСиС) Совета муфтиев России (СМР) Айдар Газизов.

На ферме. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По его данным, экспорт российской халяльной птицы за 2015-2016 годы увеличился вдвое: в 2015-м он составлял 15 тысяч тонн, а через год — уже 28 тысяч. Мясо поставляется в такие страны как ОАЭ, Иордания, Египет и Танзания. Сейчас идет работа по освоению рынка Саудовской Аравии, а также Малайзии и Индонезии. В последних двух проживают более 230 миллионов мусульман.

"Более-менее плановому экспорту российской продукции всего около двух лет. Поэтому надо понимать, что основные игроки — это та же самая Бразилия, которая миллионами тонн выгружает мясо. Наш объем — это мизер, по сравнению с этим. Но в то же время мы конкурентоспособны, это однозначно. Логистика, цена-качество устраивают наших партнеров", — рисует неоднозначную картину Газизов. Очень многое, по его словам, сыграл обвал валюты в 2014 году.

"Правила ислама ограничивают рынок"

Завоеванию Россией исламского рынка мешает еще одно обстоятельство, являющееся проблемой абсолютно для всех производителей. Дело в том, что критерии халяльности появились еще много веков назад, когда уровень потребления не был даже близок к современному.

"Каноны шариата предполагают отсутствие электрического убоя. Их выполнить невозможно, если мы говорим о больших производствах", — сетует руководитель службы стратегического маркетинга Группы агропредприятий "Ресурс" Валерий Кайгородов.

При соблюдении норм халяльности производительность равняется примерно 15% от нормы. Поэтому, по словам Кайгородова, такой способ производства — забой живьем — могут себе позволить лишь мелкие предприятия. "Но они в экспорте не сильны. У них нет ни отдела внешнеэкономической деятельности, ни контрагентов, ни покупателей за рубежом", — объясняет он.

Фигура коровы, установленная протестующими фермерами у здания Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
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Кроме того, стандарт "халяль" требует, чтобы отсутствовали корма животного происхождения. Но это, отмечает Кайгородов, идет вразрез со стремлением предприятий обеспечить безотходный цикл производства. А контроль за соблюдением всех правил очень строгий

"Например, бразильцы поставляли на Ближний Восток свою халяльную продукцию, но как только инспекция обнаружила, что вся "халяльность" была только на бумаге, арабы остановили действие сертификатов. И чтобы продолжать поставлять на арабский рынок халяльную продукцию, бразильские производители были вынуждены устранять все недочеты", — рассказывает специалист.

"Каноны шариата искусственно ограничивают предложение, хотя рынок ежегодно растет на 40%. Кто-то говорит, что это лоббирование интересов определенного круга арабских производителей", — добавляет он.

Впрочем, вопрос засилья архаизмов в индустрии все же обсуждается. На данный момент центры сертификации пересматривают правила с учетом новых требований — халяль теперь рассматривают как стандарт качества, а не как религиозный канон.

"Одно из новых требований к халялю — отсутствие запрещенного в нашей стране ГМО. Поэтому мы здесь выгодно отличаемся от производителей из той же Бразилии или Америки", — обнадеживает Кайгородов.

"Халяльность мяса — 25-й вопрос"

Города России. Казань
© РИА Новости / Александр Кряжев
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А вот нынешнее укрепление рубля сказывается на экспорте крайне негативно, поэтому производители переключаются на внутренний рынок и страны СНГ. Хотя и здесь халяль можно найти далеко не в каждом магазине — это немного не вяжется с тем обстоятельством, что число мусульман в России растет.

"Прежде всего, проблема в отсутствии понятных правил игры со стороны органов сертификации халяль. Отсутствует единый всероссийский стандарт "халяль". Это приводит к тому, что компании-производители не могут определить, у кого более "правильный" сертификат и затягивают с принятием решения", — обращает внимание советник СМР по исламской экономике и финансам Мадина Калимуллина.

Еще одна причина, по ее мнению, в том, что у крупных кампаний нет маркетинговых стратегий по халяльному направлению. А малый бизнес "не в состоянии ни по маркетинговому бюджету, ни по производственным мощностям обеспечить внутренний рынок".

Первый халяльный супермаркет в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ИБР: Россия является быстрорастущим рынком халяльной продукции
Впрочем, проблема не только в производителях, но и в потребителях. Аналогично с индустрией халяльного питания во всем мире развивается исламский банкинг. Но когда эксперты на различных уровнях обсуждают внедрение такой системы в России, то зачастую выдвигается вполне обоснованный аргумент: он не востребован. Возможно, то же самое можно сказать и о халяльной еде?

"Мы широко не видим не только халяльную, но и какую-нибудь условную "православную" продукцию. Все таки, у нас общество на самом деле светское, даже с учетом приезжих. Поэтому религиозные каноны соблюдаются лишь поверхностно, на бытовом уровне. Халяль на практике обычно означает не более чем то, что предлагаемое мясо — не свинина, а говядина. А уж как оно забивалось — это для большинства 25-й вопрос", — предполагает член Экспертного совета по развитию конкуренции  при Правительстве РФ, старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вадим Новиков.

"Популярно не только у мусульман"

Однако в Совете муфтиев не соглашаются с тем, что халяль в РФ не востребован. Напротив, считают там, его популярность неуклонно растет. И бесспорным лидером потребления такой продукции является Москва.

"Отношение к еде среди мусульман очень ответственное. Люди могут не совершать молитву или не соблюдать другие предписания, но к питанию, насколько я знаю,  всегда было трепетное отношение. Не менее 90% мусульман стараются употреблять продукцию халяль", — обращает внимание первый зампред СМР, глава Духовного управления мусульман Подмосковья Рушан Аббясов.

Первая Московская международная выставка Халяль
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мусульмане Крыма пожаловались на свинину в халяльных продуктах
Безусловно, существует разница между горожанами и жителями сельской местности, где, как отметил муфтий, изготовление еды по халялю стало "традицией, передающейся из поколения в поколение". Аббясов вспоминает то время, когда на прилавках столичных магазинов и рынков не было халяльного мяса, поэтому верующие привозили его из татарских деревень.

"Но сегодня халяль как дополнительный знак качества очень популярен и у немусульман. Сам в магазине неоднократно видел, как наличие этой маркировки влияло на выбор людей", — делится муфтий.

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Религия и мировоззрение
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