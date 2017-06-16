Мусульмане Германии заявили о еженедельных нападениях на свои мечети

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Немецкие мусульмане не ощущают себя в безопасности, такое ощущение, что они относятся к "религии второго сорта", заявил в интервью Rheinische Post председатель Центрального совета мусульман Германии Айман Мазьек.

По данным федерального правительства Германии, только за первые три месяца 2017 года было совершено порядка 200 преступлений на почве ненависти к мусульманам. Большая часть преступников, как заявляют власти, относится к ультраправым организациям.

"Наши мечети уже не находятся в безопасности из-за увеличения числа нападений на них. Новые атаки на мечети происходят почти каждую неделю", — заявил Мазьек.

Полиция, по его словам, недостаточно защищает верующих. "Это усиливает ощущение, что мы относимся к религии второго сорта", — сетует он.

Ранее министр ФРГ по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Катарина Барли заявила о необходимости проводить профилактику радикализма среди молодежи. Она представила доклад своего ведомства о мерах противодействия экстремизму, а также национальный план противодействия расизму, разработанный совместно с МВД.

В ФРГ в последние годы руками несовершеннолетних и молодых людей были совершены несколько терактов. Суд в Нижней Саксонии приговорил в январе 2017 года 16-летнюю гражданку ФРГ марокканского происхождения Сафию С., обвиняемую в покушении на жизнь сотрудника полиции и поддержке иностранной террористической организации, к шести годам заключения. 18 июля 2016 года 17-летний беженец из Афганистана, проживавший в ФРГ около двух лет, напал с топором и ножом на пассажиров пригородного поезда недалеко от Вюрцбурга. Четверо пассажиров получили тяжелые ранения. В ходе задержания преступник был застрелен.

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за этот теракт. 24 июля 2016 года 27-летний сириец подорвал себя в центре баварского города Ансбах во время музыкального фестиваля. 15 человек получили ранения, сам преступник погиб. В распространенном через интернет видео он называл себя членом ИГ* и говорил о планируемом теракте.

Вечером 19 декабря 2016 года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, через несколько дней был убит в Милане в перестрелке с полицией. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.