Четверо фигурантов дела саентологов в Петербурге обжаловали свой арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Невский районный суд Петербурга в четверг зарегистрировал апелляционные жалобы на арест четверых участников организации "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга", задержанных по делу о незаконной предпринимательской деятельности, разжигании ненависти и вражды, сообщает пресс-служба горсуда.

Под стражу ранее заключили руководителя саентологов Петербурга Ивана Мацицкого, исполнительного директора организации Галину Шуринову, начальника отдела по общим вопросам Анастасию Терентьеву и главного бухгалтера Сахиба Алиева. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере", "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Участие в экстремистском сообществе".

"В Невский районный суд Санкт-Петербурга поступили апелляционные жалобы на постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шуриновой, Терентьевой, Мацицкого и Алиева", — говорится в сообщении.

Отмечается, что слушания жалоб в горсуде пока не назначены.

Ранее сообщалось, что следователям управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 год более 276 миллионов рублей. "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" в оглашенных ранее в суде ходатайствах об аресте названа экстремистской организацией, поскольку ее члены в своей деятельности руководствуются, в частности, изданиями, которые ранее были признаны судами экстремистскими материалами.

Дианетика и саентология (сайентология) ─ религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.