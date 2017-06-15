Власти США "подписали смертный приговор" христианам из Ирака

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Американские иммиграционные службы арестовали более двухсот беженцев из Ирака, многие из которых являются христианами, им грозит депортация на родину, сообщает в четверг The Guardian.

Антимиграционные рейды, по данным газеты, проходят по всей стране. Адвокаты арестованных иракцев назвали это "смертным приговором" христианским беженцам из Ирака.

"Сто четырнадцать человек были задержаны в Детройте. Большинство из них являются членами халдейского меньшинства Ирака, которое, как и другие христианские группы, подвергались преследованиям со стороны "Исламского государства" * и других группировок", — отмечает The Guardian.

Среди арестованных – 55-летний Наджа Конья, проживающий в США с 1977 года. Ему тоже грозит депортация в Ирак, хотя он, по словам его брата Стива Конья, не знает арабского и не имеет там каких-либо родственников.

"Что он собирается там делать? По сути, они приговаривают его к смерти. … Правительство Ирака не может защитить и своих граждан, не говоря уже о кучке христиан из США", — сказал Конья.

* Экстремистская организация, запрещенная в РФ