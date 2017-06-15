РПЦ: во встрече патриарха с политологами и философами нет сенсации

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл регулярно видится с представителями научного сообщества, в последней встрече, состоявшейся 12 июня, не было ничего сенсационного и "жареного", заявил в четверг РИА Новости организатор встречи, первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию, что патриарх провел 12 июня якобы закрытую встречу с политологами и философами. Журналисты заявили, будто такая встреча была проведена впервые и по причине того, что "Церковь обеспокоена ростом критики со стороны общества".

"Патриарх прекрасно знаком с самыми разными представителями ученого мира. Говорить, что он впервые встретился с учеными, смешно… Это была очередная встреча с профессурой московских вузов. Патриарх интересуется тем, что происходит в обществе, культуре, науке… Непонятно, где в этом можно было найти сенсацию. Ничего "жареного" на встрече не обсуждали, о политике не говорили", — сказал Щипков.

По его словам, в ходе мероприятия обсуждали биотехнологии, вопросы традиции и идентичности, их роль в современном мире.

"И уж конечно, эта встреча не была ни закрытой, ни специальной… Мы не собирались это как-то в прессе освещать, так как здесь нет предмета освещения", — отметил собеседник агентства.