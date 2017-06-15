Путин прокомментировал идею передачи Исаакия Церкви

14:1115.06.2017
(обновлено: 15:26 15.06.2017)
93892315
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, хотя и был построен как храм, а не как музей, не принадлежал Церкви, а числился за государством, заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.
"Царь-батюшка был главой церкви, и в этом смысле можно сказать, что он (собор. — Ред.) отчасти и церкви принадлежал. Но он был построен как храм, он был построен как церковь, а не как музей, для отправления религиозных культов, чтобы люди там молились", — сказал Путин.
По мнению президента, эту проблему нужно деполитизировать. "Только не нужно ничего здесь накручивать, и не нужно спекулировать на этой теме, не нужно людей возбуждать и использовать это как инструмент какой-то мелкой внутриполитической возни", — считает он.
Все противоречия, уверен глава государства, можно решить, обеспечив и музейную, и религиозную деятельность собора.
"Я сейчас не хочу забегать вперед, но такие решения, они же есть в мире. Скажем, в том же Ватикане", — заключил Путин.
Администрация Исаакиевского собора уже заявила, что поддерживает эту точку зрения. "Мы всегда придерживались этой позиции и стараемся именно так и работать", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы музея.
Решение властей Петербурга передать Исаакиевский собор Русской православной церкви в безвозмездное пользование на 49 лет вызвало большой резонанс. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заверения в том, что музейно-просветительские функции сохранятся и даже будут расширены, а юридический статус собора не изменится — его владельцем остается город.
За ходом "Прямой линии с Владимиром Путиным" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Царские врата Исаакиевского собора. В главном алтаре находится нетрадиционный для убранства православного храма витраж "Воскресение Христа".
Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень. Слева на фото - мозаика "Рождество Богородицы".
Главный иконостас и царские врата Исаакиевского собора. В соответствии с церковными канонами прямо над Царскими вратами находится икона "Тайная вечеря".
Макет Исаакиевского собора является одним из экспонатов музейного комплекса.
Особо чтимая святыня собора – икона "Богоматерь Тихвинская". Она является списком XVIII века с древней иконы.
Парадную арку над царскими вратами Исаакиевского собора венчает скульптурная группа "Христос во славе" Клодта, воплощающая канонический образ Иисуса Христа.
Туристы у иконы с изображением святого Исаакия Далматского. В честь этого небесного покровителя Петра I (царь родился в день памяти этого преподобного) и был возведен храм.
Все иконы главного иконостаса Исаакиевского собора выполнены в технике мозаики.
Макет лесов, которые были сооружены во время строительства для установки колонн Исаакиевского собора.
Главный иконостас собора украшают малахитовые и лазуритовые колонны.
Бюст французского архитектора Огюста Монферрана, по проекту которого был возведен Исаакиевский собор.
Внутри собора более 350 произведений представляют собой уникальный ансамбль монументально-декоративной пластики XIX века.
Убранство Исаакиевского собора украшают 62 мозаики общей площадью более 500 квадратных метров. На фото - мозаика с изображением апостола Петра.
Во время отделочных работ на создание интерьеров храма пошло около 400 килограммов золота, 16 тонн малахита, 500 килограмм лазурита и тысяча тонн бронзы.
Более ста стенных росписей и 52 картины на холсте для собора создавали крупнейшие представители русской академической школы того времени, среди которых Федор Бруни, Карл и Федор Брюлловы, Тимофей Нефф.