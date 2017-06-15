Путин прокомментировал идею передачи Исаакия Церкви

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, хотя и был построен как храм, а не как музей, не принадлежал Церкви, а числился за государством, заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.

"Царь-батюшка был главой церкви, и в этом смысле можно сказать, что он (собор. — Ред.) отчасти и церкви принадлежал. Но он был построен как храм, он был построен как церковь, а не как музей, для отправления религиозных культов, чтобы люди там молились", — сказал Путин.

По мнению президента, эту проблему нужно деполитизировать. "Только не нужно ничего здесь накручивать, и не нужно спекулировать на этой теме, не нужно людей возбуждать и использовать это как инструмент какой-то мелкой внутриполитической возни", — считает он.

Все противоречия, уверен глава государства, можно решить, обеспечив и музейную, и религиозную деятельность собора.

"Я сейчас не хочу забегать вперед, но такие решения, они же есть в мире. Скажем, в том же Ватикане", — заключил Путин.

Администрация Исаакиевского собора уже заявила, что поддерживает эту точку зрения. "Мы всегда придерживались этой позиции и стараемся именно так и работать", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы музея.

Решение властей Петербурга передать Исаакиевский собор Русской православной церкви в безвозмездное пользование на 49 лет вызвало большой резонанс. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заверения в том, что музейно-просветительские функции сохранятся и даже будут расширены, а юридический статус собора не изменится — его владельцем остается город.

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