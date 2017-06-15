В РПЦ советуют москвичам не идти к мощам Николая Чудотворца по субботам

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Организаторы доступа к мощам Николая Чудотворца в Москве рекомендуют жителям столицы и Подмосковья не совершать паломничество к святыне по субботам из-за большого числа верующих из регионов, сообщает официальный сайт принесения мощей.

Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 13 часов 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Доступ к мощам открыт ежедневно до 12 июля с 8.00 до 21.00.

"В связи с тем, что большое количество паломников из регионов прибывает для поклонения мощам святителя Николая Чудотворца по субботам, рекомендуем жителям Москвы и Подмосковья выбирать для паломничества любые другие дни, кроме субботы", — говорится в сообщении.

Время ожидания в очереди, по данным организаторов, в субботу составляет до 12 часов, в будние дни ожидание в очереди может продлиться 3-4 часа. Так в прошлую субботу — 10 июня — очередь к мощам растянулась на восемь километров до станции метро "Спортивная".