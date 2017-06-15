Первый в РФ памятник Ивану III установили под Калугой

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Первый в России памятник князю Ивану III установили во Владимирском скиту Калужской Свято-Тихоновой пустыни, на территории которого находится музейный комплекс "Великое стояние на Угре", официальное открытие намечено на 8 июля, сообщает официальный сайт Калужской епархии.

"Сильный князь независимого государства, Иоанн III — правитель, который в 1480 году положил начало свободной России, теперь приветствует посетителей музейного комплекса "Великое стояние на реке Угре". Памятник создавали лучшие скульпторы Санкт-Петербурга. Иоанн III вылит в бронзе, общая высота вместе с гранитным постаментом около 4,5 м. Он завершает композицию музейного комплекса, который состоит из храма, поклонного креста, диорамы художника Павла Рыженко", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что первый в стране памятник Ивану III установят в Калуге в сквере, где в советское время находился памятник Ленину.

За появление первого в РФ монумента Ивану III, фактически первому русскому царю, выступали, в частности, представители Русской православной церкви. Они также участвовали в обсуждении облика монумента.