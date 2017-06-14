Главе СК и патриарху доложили о ходе экспертизы останков царской семьи

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл ознакомились с промежуточными результатами исследований о том, принадлежат ли "екатеринбургские останки" кому-либо из дома Романовых, сообщает в среду СК РФ.

"В Даниловом монастыре состоялось совещание по вопросу установления идентичности екатеринбургских останков под председательством святейшего патриарха Кирилла… В рамках заседания были озвучены промежуточные доклады о ходе проведения назначенных экспертиз в рамках уголовного дела, подготовленные представителями СК РФ и экспертного сообщества", — говорится в релизе.

В Следственном комитете напомнили, что РПЦ пожелала "иметь гарантии исключения ошибки при установлении происхождения екатеринбургских останков". С этой целью СК РФ назначил целый комплекс экспертиз, в том числе историческую, генетическую и антропологическую, которые "направлены на бесспорную идентификацию погибших".

В заседании участвовала делегация СК РФ во главе с Бастрыкиным, а также члены специальной церковной комиссии, возглавляемой митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.

"В Русской православной церкви высоко ценят объективный характер следствия по делу установления вопроса подлинности останков, найденных под Екатеринбургом", — сообщили в свою очередь в патриаршей пресс-службе по итогам прошедшего совещания. Как отметили в РПЦ, "принимая во внимание пожелание Церкви иметь гарантии исключения ошибки при установлении происхождения екатеринбургских останков, Следственным комитетом назначен комплекс экспертиз, в том числе историческая, генетическая, антропологическая, направленный на бесспорную идентификацию погибших".

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных предполагаемых останков царевича Алексея и княжны Марии.