Жители Туниса требуют от правительства разрешения не голодать в Рамадан

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Акции протеста проходят в столице Туниса – граждане требуют от правительства разрешить не соблюдать пост в священный для мусульман месяц Рамадан, пишет The Independent.

В начале июня полиция арестовала четверых мужчин за то, что они ели в дневное время в одном из городских парков. Прокуратура обвиняет их в "публичном проявлении непристойности". Помимо этого, правоохранители арестовали мужчину, выкурившего сигарету.

"Протестующие утверждают, что конституция страны также предназначена для защиты "свободы убеждений и совести" и что эти ценности подрываются правительственным контролем над соблюдением поста в Рамадан", — говорится в статье.

Месяц Рамадан является одним из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста. Во время Рамадана в течение всего светлого времени суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений. Принимать пищу разрешается до восхода или после заката солнца. В этом году Рамадан длится с 27 мая по 25 июня.