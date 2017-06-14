Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах по дисциплине "теология"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Минобрнауки увеличит количество бюджетных мест в вузах по специальности "теология" на 2018-2019 учебный год, заявила глава ведомства Ольга Васильева.

"В этом году мы выделили на бакалавриат 279 мест, на магистратуру — 180, 16 — на аспирантуру. В 2018-2019 годах — уже 632 места. Этот процесс будет развиваться и дальше", — сказала Васильева на первой Всероссийской научной конференции "Теология в гуманитарном образовательном пространстве".

Ранее глава Минобрнауки заявила о необходимости укрепления кафедр теологии в российской образовательном и научном пространстве. Теология признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине, когда были созданы диссертационный и экспертный советы.